“Nunca antes había actuado”: la singular historia de Fezco, la estrella inesperada de Euphoria

¿Quién muere al final de la segunda temporada de Euphoria? ¿Fezco, el traficante de drogas de corazón amable convertido en el sostén emocional de la protagonista, Rue, (Zendaya), o Ashtray, su hermano menor, una suerte de pequeño guardián mucho más brutal y sangriento?

Esa era una de las disyuntivas que se debía resolver en el cierre de ciclo de uno de los mayores éxitos de HBO el pasado domingo. Y la balance de la fatalidad se inclinó hacia Ashtray (Javon Walton): en una balacera mortal con la policía, que llega hasta la casa de ellos tras ser alertados del hallazgo del cuerpo otro traficante asesinado (Mouse), el menor cae en el enfrentamiento ante la desesperación de su socio y familiar.

Fezco (Angus Cloud) se salva y sigue con vida. Otra vez: según han reportado los propios creadores de la ficción, el personaje iba a morir en la temporada 1. Sin misericordia. Sin embargo, su rol y su caracterización fueron tan bien evaluados -ese hablar aletargado, lento, que casi siempre parece ocultar tanta perspicacia como afabilidad- que se decantaron por su continuidad.

De hecho, en el último ciclo tiene una presencia más protagónica y es determinante en el ascenso que disfruta otro personaje que también adquiere mayor espesor, Lexi (Maude Apatow), con quien inicia un tímido romance.

Elenco Euphoria

Puede que esa fortuna y ese resultado casi involuntario sean un reflejo de la cuna de uno de los personajes más entrañables de la historia.

En 2018, Cloud era garzón en un restaurante de Brooklyn y su destino apenas estaba definido por las cuatro paredes del local. Pero una tarde, cuando caminaba con un amigo por Mercer Street, un sector del área neoyorquina de Greenwich Village, la agenta de reparto de Euphoria, Eléonore Hendricks, se le acercó. Le dijo que su rostro, su prestancia y su estilo era lo que buscaba para un personaje de una marcada dualidad, de actuar ilegal, pero que debía tener un trato especial hacia otros pares igual de vulnerables.

“Todavía estábamos buscando algunos personajes principales, especialmente Fezco”, dijo Hendricks el pasado fin de semana a The New York Times. “Entonces, cuando cronometré a Angus, lo detuve a él y a su amigo. Este tipo de cosas suceden en la ciudad de Nueva York, pero puede ser difícil de creer”.

Sin embargo, el incipiente actor no tenía ningún deseo de seguir esa faena y no le entusiasmó demasiado la inesperada oferta. “Antes de esto, no tenía ningún deseo de actuar”, dijo. “Creo que estaba en el lugar correcto en el momento correcto”, agregó después, revelando que finalmente el amigo que lo acompañaba lo convenció de dar el sí definitivo.

A partir del éxito de Euphoria -y aunque nunca estuvo muy convcencido del trabajo-, a Cloud le han llovido las propuestas laborales. Ha protagonizado dos campañas publicitarias -entre ellas, una de Gap- y ya tiene tres películas inminentes en agenda; por ejemplo Your Lucky Day, una cinta de terror ambientada en una tienda que involucra un boleto de lotería de $ 156 millones, y The Line, un thriller sobre la mayoría de edad ambientado en una universidad, protagonizado por John Malkovich, Alex Wolff y Halle Bailey.