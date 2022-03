Phoebe Bridgers no viene a Lollapalooza y el festival pierde a una de sus protagonistas

Pese a que su nombre no encabezaba los afiches ni la publicidad del festival, Phoebe Bridgers (California, 1994) llegaba al Lollapalooza chileno como una de las grandes atracciones y unas de las figuras imperdibles de la próxima edición del evento.

Pero este mediodía, en paralelo al anuncio de los horarios y los escenarios de cada artista para la cita del 18, 19 y 20 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos, la producción del festival oficializó que la cantautora estadounidense no podrá ser parte de la cita.

El anuncio, que se suma a las bajas de los músicos nacionales Alain Johannes, Yael Meyer y el mexicano Natanael Cano -también informado hoy- es una pérdida importante para la primera jornada del evento y para la oferta completa de la cita, que tenía en Bridgers a una de las artistas más premiadas e interesantes de su parrilla 2022.

Por lo mismo, en los últimos minutos las redes se han inundado de mensajes de fans y asistentes de Lollapalooza preguntando por la ausencia de la autora de Kyoto, quien hasta ahora aún mantiene en su sitio web oficial su fecha del 18 de marzo en Santiago, así como el resto de sus presentaciones en Sudamérica, seguidas de sus shows en el festival de Coachella en abril.

Hasta ahora los motivos de su caída son algo difusos, pero desde la productora Lotus señalaron -en respuesta a un tuiteo a su cuenta- que “Phoebe Bridgers no estará en la décima edición de #LollaCL por cambios en su agenda”.

Fuentes al tanto de esta situación cuentan que la solista nominada al Grammy tampoco podrá cumplir con sus fechas pactadas en los Lollapalooza de Brasil y Argentina, ni en el festival colombiano Estéreo Picnic, el 25 de marzo. Y aunque no hay mayores detalles y la artista no se ha referido aún a esto en sus redes sociales, el equipo de la cantautora ya comunicó a los promotores latinoamericanos que no estaban en condiciones de venir a esta parte de su gira, cuentan las mismas fuentes.