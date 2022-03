Martin Garrix, la estrella electrónica del festival: “Me gustaría colaborar con Shawn Mendes y Billie Eillish”

Finalmente, luego de dos años de espera, Lollapalooza vuelve a Chile. Uno de los festivales más importantes, que se vio afectado por la pandemia el 2020 y tuvo que suspender sus presentaciones debido a las medidas sanitarias impuestas por el gobierno y Ministerio de Salud, se realizará en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

En esa ocasión, el DJ holandés Martin Garrix se refirió a la cancelación de lo que sería su segunda presentación en la versión chilena del evento, ya que estaba cerrada su visita para la edición 2020: “Me encanta la gente, me encanta la energía y me encanta Chile. No puedo esperar para estar allá de nuevo. Y valdrá la pena esperar” declaró en ADN Radio.

Antes, tambipen estuvo en la entrega 2017 del espectáculo.

Ahora el consagrado como el segundo mejor DJ a nivel mundial por la revista DJMag vuelve a ser headliner del esperado festival junto a artistas como Foo Fighters y Doja Cat. En Culto conversamos vía correo electrónico sobre sus expectativas, sus proyectos musicales y cómo ha sido trabajar bajo la crisis de Covid-19. Sobre todo para una faena que vive de la fiesta, lo colectivo y la noche.

Después de un largo y complejo tiempo, por fin vuelves a Chile. Tu regreso estaba fechado para el 2020 pero, debido al Covid, Lollapalooza de ese año se canceló. ¿Cómo te hace sentir aquello?

Estoy muy emocionado. Ha sido un tiempo muy largo pero, estoy muy feliz de volver a Chile y presentarme una vez más.

Cuéntanos un poco acerca del show que tienes preparado. ¿Qué tipo de material podremos ver?

El show tendrá la tradicional energía eufórica que podrías esperar de un set de Garrix, así como también tendrá mucha nueva música.

¿Cómo te sientes compartiendo una audiencia en un festival que es conocido por su diversidad cuando de artistas y bandas se trata? Por ejemplo, tu show está agendado para la misma noche que Foo Fighters.

Me encanta eso. La música va más allá de los géneros y las cajas, y combinando a todos los artistas eso solo lo hace mejor. No hay nada que pueda reunir tanto a la gente como la música, entonces me encanta cuando los festivales programan de manera tan diversa.

La primera vez que Garrix aterrizó en nuestro país fue en 2014 para el festival de música electrónica Creamfields. En ese momento, ya se encontraba en la cima de la escena electrónica con tan solo 18 años, luego de haber sido catapultado a la fama por la pegajosa canción Animals, lanzada un par de años antes y que llegó al número 1 en varios países. Desde entonces, el joven artista se ha presentado en diversos escenarios chilenos, logrando una gran relación con su público.

Sin embargo, en 2020 su presentación se vio anulada por la pandemia. En esa oportunidad el DJ se vio muy calmado y optimista al asegurar que valdría la pena esperar. Así mismo publicó la canción Drown que iniciaba con la frase “he estado tratando de mantener distancia” y que fue, por mera coincidencia, creada de manera telemática junto a Clinton Kane.

Incluso con las cuarentenas, tú te las manejaste para crear música gracias a la conexión que internet nos da estos días. ¿Cómo fue la experiencia de colaborar estando lejos de otros artistas?

Fue realmente raro porque me encanta estar en el estudio con los artistas con los que colaboro. Obviamente estoy muy feliz de que, gracias a la tecnología actual, todavía somos capaces de que esto ocurra, pero nada le gana a estar juntos en el estudio cuando creas esa canción especial.

¿Crees que este modelo de colaboración a distancia se quedará en la industria? ¿Lo seguirás usando?

Absolutamente. Esto ya ocurría antes de la pandemia, ya que a veces es un poco difícil juntarse debido a los horarios caóticos de todos. Entonces, sí. Definitivamente continuaré trabajando así pero, como dije antes prefiero trabajar juntos en el estudio con los otros artistas cada vez que es posible.

Martin Garrix inició su carrera a muy temprana edad. Con ocho años aprendió a tocar guitarra, pero no fue hasta los 12 que descubrió lo que quería en su vida. La presentación de DJ Tiësto en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 marcó la vida del pequeño y desde entonces no paró de crear. Su primer sencillo en solitario, Keygen, lo lanzó en septiembre de ese año y el remix que le hizo a la canción de Christina Aguiler, Your Body fue incluído en la versión Deluxe del álbum Lotus de la cantante.

Sin duda el 2013 fue el año en Garrix saltó a la fama. Su canción Animals le valió al DJ el título de artista más joven en alcanzar la posición de los más vendidos en el portal especialista en música electrónica Beatport y lo hizo entrar a la lista de los mejores 100 DJs del mundo según la revista de música electrónica DJMag.

Desde ese ingreso el artista no ha salido de los primeros cinco lugares, coronándose por tres años consecutivos como el mejor (2016-2018) superando a colegas mucho mayores que él. El año 2021 ocupó el tercer lugar de esta lista, siendo superado solo por David Guetta y el dúo conformado por Dimitri Vegas y Like Mike.

¿Tienes proyectos ocurriendo actualmente?

He estado muy ocupado con mi último proyecto AREA21, junto a mi increíblemente talentoso amigo Maejor. Lanzamos nuestro álbum debut Greatest Hits Vol.1 el año pasado, que además es el primer álbum que he lanzado. También estamos trabajando en un montón de cosas emocionantes tanto para AREA21 como para Garrix.

¿Qué tipo de música escuchas estos días? ¿Hay algún artista con el que te gustaría colaborar y no has tenido la oportunidad?

Escucho todo tipo de música, desde rock, hasta pop y música clásica entonces sí, hay un montón de artistas con los que colaboraría. Shawn Mendes y Billie Eillish están en mi lista de deseos, por ejemplo.

¿Qué cosas te gustaría hacer este año? ¿Cuáles son tus metas?

Estamos trabajando en un montón de proyectos de los que desafortunadamente no puedo decir mucho en este momento. Pero no puedo esperar a compartirlos.

La presentación del artista es una de las más esperadas este año y, a pesar de las dudas que puede dejar lo inestable de la pandemia, el evento se celebrará en el Parque Bicentenario de Cerrillos los días 18, 19 y 20 de marzo. Todavía puedes adquirir tu entrada a Lollapalooza aquí,