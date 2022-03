Buena venta de entradas para el regreso de Guns N’ Roses al Estadio Nacional

Guns N’ Roses al parecer mantiene en alto su fervor. Al menos en Chile.

Hoy jueves 24, a las 11 de la mañana, salieron a la venta las entradas para su nueva visita al país, pactada para el miércoles 5 de octubre en el Estadio Nacional.

Según informan sus organizadores, la productora The Fan Lab, el show despachó un 80% de su capacidad en cerca de dos horas. Vale decir, en ese lapso se vendieron cerca de 50 mil entradas.

A esta hora, sólo quedan disponibles las localidades de Cancha Preferencial, Cancha General y Andes. Todo el resto está agotado. Se puede consultar a través de la web de Punto Ticket.

El grupo viene como parte del tour We’re F’N Back!, el que empezó en julio del año pasado en Estados Unidos y que también los llevará por otras latitudes de la región.

Además, los norteamericanos estarán acompañados en su concierto en la capital por otros clásicos, pero esta vez del rock hispanohablante, los mexicanos Molotov: el conjunto de Frijolero se encargará de abrir la velada.

En cuanto al listado de temas, Guns N’ Roses viene desplegando un espectáculo anclado en todos sus grandes éxitos, partiendo por It’s So Easy, Mr. Brownstone y la más reciente Chinese Democracy, para luego seguir con Welcome to the jungle, Civil war o You could be mine, cerrando con Don’t cry y Paradise city.

También se dan espacio para hacer temas de la ex banda de Slash, Velvet Revolver (Slither), así como también de Soundgarden (Black hole sun), The Stooges (I wanna be your dog) y The Who (The Seeker).

De hecho, esta nueva venida puede ser tomada como una suerte de revancha, luego que fueran anunciados como parte de la edición 2020 del festival Lollapalooza Chile, el que finalmente fue cancelado por el inicio en ese entonces de la pandemia del Covid-19.