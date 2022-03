Joss Stone y KT Tunstall agendan concierto en Santiago

Son dos voces representativas de distintos sonidos y sensibilidades en el pop global del último tiempo.

Eso sí, ambas coincidirán en algo en un plazo inmediato: ofrecerán un show en conjunto en Chile, con fecha para el 9 de julio en el Movistar Arena.

Stone vendrá a presentar su último título, Never Forget My Love, lanzado recién este 11 de febrero, donde volvió a un sonido más cercano al vigor R&B de sus primeros discos. Desde aquella producción ya presentó los singles Never Forget My Love y Breaking Each Other Hearts.

Coescrito y producido por Dave Stewart de Eurythmics, la producción rescata su poderío interpretativo y un amor por el detalle que la convirtió en el nuevo siglo en una de las mayores representantes del neo soul, con shows que siempre encarnan pura vitalidad y vehemencia. En esta próxima cita en Santiago, recorrerá sus grandes éxitos.

Por su lado, desde el éxito planetario de su debut Eye to the telescopio en 2004, con más de 5 millones de copias vendidas, Kt Tunstall ha sido un nombre que se ha ganado un espacio en la escena del Reino Unido. Le siguieron a ese registro los discos Drastic Fantastic, Tiger Suit e Invisible Empire//Crescent Moon, cimentando su reputación como creadora, a la par que demostraba su talento como una sólida artista en vivo.

Entradas a la venta en www.puntoticket.com/joss-stone. Preventa Exclusiva Clientes Banco de Chile desde el 4 de abril a las 11.00 horas. Venta General desde el 6 de abril a las 11 horas. Los precios van de $34.500 (tribuna) a $143.800 (primers filas).