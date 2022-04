Polimá WestCoast, Harry Nach y Pablo Chill-E se bajan de Festival Ritual y acusan trato “denigrante” de la organización

Polimá WestCoast, Harry Nach y Pablo Chill-E.

Desde la organización del evento se explicó que Pablo Chill-E no estuvo de acuerdo con el horario que se le había asignado. En tanto, Polimá WestCoast y Harry Nach no llegaron a la prueba de sonido en el estadio y no se pudo “llegar a un acuerdo a horas del festival”. Asimismo, descartaron las acusaciones de trato "denigrante" por parte de los músicos.