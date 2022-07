Al McKay llega con la experiencia de Earth, Wind & Fire al Gran Arena Monticello

Earth, Wind and Fire Experience feat. Al Mckay All Stars, banda liderada por el guitarrista Al McKay, agendó una presentación en el Gran Arena Monticello, el próximo sábado 5 de noviembre.

En este espectáculo, Al McKay –guitarrista que integró la banda entre 1973 y 1981- revive el repertorio de la afamada banda. En su repertorio incluye hits como September, Let´s Groove, Boogie Wonderland, Fantasy y After the Love has Gone.

Varios de estos temas fueron compuestos precisamente por Al McKay, junto al fallecido fundador de Earth, Wind and Fire, Maurice White. Además, Al McKay Allstars, reúne a varios integrantes originales de la agrupación, con quienes da vida a un show lleno de virtuosismo, tradición y la música que ha traspasado generaciones.

Durante su trayectoria, Al McKay, ha colaborado como guitarrista con artistas de la talla de Sammy Davis Jr., Pearl Bailey, Andy Williams, Isaac Hayes y Tina Turner, entre muchos otros. A Chile, el músico llega junto a su banda compuesta por Al McKay (guitarra), Tim Owens (voz), DeVere Duckett (voz), Claude Woods (voz), James Manning (bajo), Ben Dowling (teclados), David Iwataki (teclados), Anthony Beverly (batería), David Leach (percusión), Joel Núñez (saxofón), Luis Gonzales (trompeta), Omar Peralta (trompeta) y Shaunte Palmer (trombón).

Las entradas se ponen a la venta desde el viernes 15 de julio, a las 12.00 horas, por el sistema Topticket.cl