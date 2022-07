Pulp vuelve a la vida: los clásicos del britpop se reúnen en 2023

Son parte de la banda sonora de los 90 y, con mayor acento aún, del britpop que dominó con fuerza parte de esos días. Por eso, cualquier información relativa a una eventual resurrección pone en alerta a los fans de todo el planeta.

Y es precisamente lo que pasó hoy. Pulp, banda mayúscula y con hits tan resonantes como Common people, volverá a las pistas en 2023, luego de que el propio cantante Jarvis Cocker lo revelara durante un evento con The Guardian que se realizó en esta jornada. El músico participó de una sesión de preguntas y respuestas en la presentación de sus nuevas memorias, Good Pop, Bad Pop, en donde confirmó los rumores de un retorno de su conjunto, luego de sus últimos recitales en 2012.

Hace unos días, el propio Cocker había estimulado la curiosidad de sus seguidores con un misterioso video en Instagram, donde subió un video con la frase “What exactly do you do for an encore?”, extraída desde la canción This Is Hardcore, presente en el álbum de Pulp del mismo nombre que cumplirá 25 años en 2023. Al ser consultado sobre aquel posteo, el músico señaló: “Fue deliberadamente críptico. Es una frase de This Is Hardcore… ¡El año que viene Pulp va a dar algunos conciertos!”.

Tan sólo esa frase desató el aplauso de los presentes y la inmediata reacción de la prensa de la isla.

Con su gira de retorno de hace más de una década - de hecho empezó en 2010-, el conjunto pasó por Santiago en noviembre de 2012, con un espectáculo en el festival Primavera Fauna que se hizo en Espacio Broadway y otro un día después, más íntimo y sudoroso, en el Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins.