Vortex: lo nuevo de Gaspar Noé aterriza en el streaming

En palabras de la crítica de The Guardian, una cinta “pausada, despiadada y perfectamente actuada en un estilo libre e improvisado”. Y no sólo eso: “En términos de alcance, ambición y ejecución, es una de las mejores películas que ha hecho”.

Con ese calibre de elogios fue recibido el nuevo largometraje de Gaspar Noé en el Festival de Cannes de 2021. Titulado Vortex, el filme deslumbró con su retrato de un matrimonio de ancianos que comparte un departamento.

Él (Dario Argento) tiene una afección cardiaca y ella (Françoise Lebrun) padece de demencia. Mientras lidian con sus achaques, los visita un hijo adulto (Alex Lutz) con sus propias tribulaciones.

Ese es el eje de una cinta que ha sido descrita como devastadora pero también como la más madura y accesible del reconocido director argentino, autor de títulos como Irreversible (2002), Enter the void (2009) y Clímax (2018).

El provocador esta vez se inspiró en su propia experiencia con la muerte: en 2019 sufrió una hemorragia cerebral que casi le quita la vida. “Yo no le tengo miedo a la muerte”, declaró a El País hace unos días.

Según anunció la propia compañía, Vortex se estrenará este 30 de septiembre en la plataforma de streaming Mubi, extendiendo su sólida cosecha de estrenos 2022 (Titane, Drive my car, Crimes of the future).