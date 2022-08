Reseña de libros: de Susan Sontag a Ana María Maza

Obra Imprescindible, de Susan Sontag (Literatura Random House)

A menudo se preguntaba si su obra perduraría. Susan Sontag escribía no solo para el presente sino también para la posteridad. “No puedo imaginar el mundo sin mí”, escribió muy joven en sus diarios, recuerda su hijo, el ensayista David Rieff. A ocho años de su muerte, el albacea de Susan Sontag ofrece una antología de su obra, a partir de su lectura personal, de lo que la escritora más apreciaba y de lo que eventualmente podría encontrar más resonancia hoy. En una portentosa edición de 500 páginas, Rieff presenta una selección de ensayos, discursos, fragmentos de novelas y entrevistas, desde Contra la interpretación, donde anotó la célebre frase: “En lugar de una hermenéutica, necesitamos una erótica del arte”. El volumen recoge páginas de sus diarios inéditos, donde habla de un viaje a China, la muerte de su padre y la indiferencia de su madre, así como sus estremecedores reportes desde la guerra de Sarajevo. Una autora que combatía los lugares comunes, dialogaba con el mundo y se preguntaba: “¿Qué seríamos si no pudiéramos sentir compasión por quienes no somos nosotros o no son los nuestros?”.

El Jardín de las Delicias, de Ana María Maza (Crítica)

Filósofa, compositora, mística y científica naturalista, la abadesa Hildegard von Bingen (1098-1179) escribió un libro de medicina donde habla sobre las propiedades curativas de plantas, animales y especias. “Si una persona come nuez moscada se le abre el corazón, purifica su percepción y mejora su ánimo”, escribe, así como destaca las bondades de beber vino para la salud. Ella es una de las fascinantes personalidades que convoca Ana María Maza en su estupenda historia de los saberes y sabores, de la Antigüedad hasta la Edad Media. Un recorrido por la historia de la civilización a través de los alimentos y las costumbres culinarias, desde los panes con semillas del Antiguo Egipto; el culto al vino, el aceite de oliva y las legumbres en Grecia; el consumo de carnes, pescado y frutas en Roma a los asados de cordero de los reyes medievales. Enriquecido con referencias literarias e históricas, así como con recetas antiguas, el libro es un banquete que celebra la cocina y sus profundos lazos con la cultura y la vida.

Invertebrados Chilenos, de Elisa Jeffs y Catalina Mekis (Ediciones Mis Raíces)

En los cerros y quebradas de la zona central solían encontrarse chaguales, una planta de ambientes áridos que tiene una relación con las mariposas más grandes y bellas de Chile. Las mariposas polinizan “las maravillosas flores turquesas o amarillas del chagual y éste, a su vez, las protege con sus espinas de los hambrientos depredadores”, escribe Elisa Jeffs en este fabuloso libro ilustrado por Catalina Mekis y dedicado a los invertebrados chilenos. “La familia que conforma estos seres vivos es variada: esponjas de mar, medusas, caracoles, gusanos, equinodermos y artrópodos”, entre estos últimos, insectos, arañas y crustáceos. Con espléndidas ilustraciones, un diseño dinámico con ecos de los antiguos atlas naturales, el libro presenta una docena de invertebrados en peligro de extinción, como el loco, el escarabajo de Darwin o el escarabajo borrachito, y destaca su valioso aporte al ecosistema.

Estamos Juntos, de Josefina Innen (Liz Ediciones)

Dibujó a su familia, hizo animales con plasticina, jugó a ser bailarina, pero ahora Clara se sentía triste y aburrida. Una epidemia la mantenía encerrada, al igual que a sus amigos y a sus abuelos. Con tristeza, Clara miraba por la ventana cuando se acercó un pequeño pájaro. “¿Por qué estás triste, niña?”, quiso saber. “No puedo salir, no puedo pasear, extraño a mis abuelos, los quiero visitar. Quiero ir a la plaza, andar en patineta, tomar un helado y rodar por la hierba”, contestó. Compadecido, el pequeño pájaro decidió ayudarla: fue a visitar al árbol, a los chanchitos de tierra, a su abuelita, a su primo y su madrina para llevarle noticias y regalos. Estamos juntos es el primer título de la colección Lo que Clara Encontró en Casa, una serie de libros sobre las experiencias de niños en pandemia, ilustrado con delicadas acuarelas y fabricado a mano, con el valor del taller artesanal.