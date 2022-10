Más historias en la Tierra Media: Los Anillos de Poder inicia el rodaje de su segunda temporada

Cuando Prime Video ya ha lanzado seis de los ocho episodios que componen su primera temporada, la serie El señor de los anillos: Los anillos de poder anunció el comienzo de las grabaciones de su segundo ciclo.

Así lo confirmó The Hollywood Reporter, detallando que el rodaje se desarrolla en los estudios Bray, en las afueras de Londres. La noticia concreta un cambio previamente informado: si la primera tanda de capítulos se realizó en Nueva Zelanda (al igual que las películas de Peter Jackson), la siguiente se filmará en Reino Unido.

“Queremos agradecer a la gente y al gobierno de Nueva Zelanda por su hospitalidad y dedicación y por brindar a la serie de The lord of the rings un increíble lugar para comenzar su épico viaje”, dijo en ese momento Vernon Sanders, VP y codirector de TV, Amazon Studios.

Con J. D. Payne y Patrick McKay como showrunners, la ficción se ambienta en la Segunda Edad de la Tierra Media, una época en que personajes como Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo) y Durin IV (Owain Arthur) enfrentan el resurgimiento del mal.

El séptimo y penúltimo episodio de la producción se estrenará este viernes 7 de octubre y el octavo llegará el viernes 14, en ambos casos a las 01:00 horas de Chile.