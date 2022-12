Los mejores discos de 2022 según Pitchfork

Ya en pleno diciembre, los portales y sitios especializados de música elaboran sus listados con los mejores discos de la temporada. Pitchfork, portal con historia en la cobertura de la escena indie estadounidese y afamado por sus reseñas, publicó su lista de 50 mejores discos del año.

Se trata de un inventario en que destacan nombres más alternativos, pero que aún así dio un buen espacio a los títulos más comerciales. Por ejemplo, y al igual que Rolling Stone, posicionó en el primer lugar a Renaissance, el álbum que marcó el retorno de Beyónce.

“Renaissance se deleita en esa magia emancipadora, mientras Beyoncé presta su voz a un baile de moda de Harlem, se baña en melismas ondulados de R&B y escupe sobre ritmos de 4/4 en la pista, hilvanándolo todo a la perfección en su propia cosmología resplandeciente”, destaca la publicación.

En el resto del listado destacan títulos más alternativos como Blue Rev, de Alvvays; Natural Brown Prom Queen, de Sudan Archives; Remember your North Star, de Yaya Bey; Janky Star de Grace Ives. Pero asimismo, se incluyeron discos como Fossora, de Björk; Mr. Morale & the Big Steppers, de Kendrick Lamar, entre otros.

También hubo espacio para el fenómeno de la música latina, aunque muy acotado. Entre los 20 primeros, solo se incluyó a Un verano sin ti (5), de Bad Bunny y a Motomami (6), de la española Rosalía. De todas maneras, la reseña destaca a Un verano sin ti como “el disco pop más grande del año” y “na declaración resplandeciente sobre la necesaria resistencia y convivencia de la vida caribeña”. Mientras que en el caso de Motomami, que tuvo la difícil barrera de superar el éxito de El mal querer, se le destaca como un trabajo en que se puede escuchar “el sonido de la intimidad de Rosalía a la vista del público, sujetando la carne blanda con cuero rígido y garabateando nuevos versos en textos antiguos”.

Revisa el Top 10 2022 de Pitchfork a continuación

10. Alex G - God Save the Animals

9. Yaya Bey - Remember Your North Star

8. Lucrecia Dalt - ¡Ay!

7. Big Thief - Dragon New Warm Mountain I Believe in You

6. Rosalía - Motomami

5. Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

4. Special Interest - Endure

3. Alvvays - Blue Rev

2. Sudan Archives - Natural Brown Prom Queen

1. Beyoncé - Renaissance