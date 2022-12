Kate Bush y su mensaje de fin de año: “¡Muchos pensaron que yo era una artista nueva! ¡Me encanta eso!”

En su sitio web, la cantante Kate Bush colgó un mensaje de fin de año al que tituló simplemente Feliz Navidad. En él, reflexiona sobre la pandemia, la guerra en Ucrania, y por supuesto, sobre el renovado impulso que vivió su carrera por la aparición de su canción Running up that hill en Stranger Things 4.

“Cada año parece volar un poco más rápido. Dicen que esto sucede a medida que envejeces, pero no hay duda de que la velocidad de la vida se está acelerando a un ritmo mayor que nunca”, abrió el mensaje.

“No creo que ninguno de nosotros haya conocido un año como este. La vida se volvió increíblemente aterradora en la pandemia, pero tal como pensamos que podría terminar pronto, parece continuar.

Sobre el conflicto en Europa oriental, y la muerte de Isabel II, señaló: “Es un bombardeo. La horrible guerra en Ucrania, las hambrunas, las sequías, las inundaciones… y perdimos a nuestra Reina. Muchos de mis amigos se sorprendieron de lo molestos que estaban por su muerte, especialmente porque no somos realistas, pero creo que su fallecimiento se convirtió en un foco de dolor, de pérdida no expresada que tanta gente había sentido durante la pandemia”.

Sobre Running up that hill, comentó: “Ha sido un año loco de montaña rusa para mí. Todavía me tambaleo por el éxito de RUTH, siendo la pista número 1 de este verano ¡Qué honor! Fue realmente emocionante ver que le iba tan bien a nivel mundial, pero especialmente aquí en el Reino Unido y Australia; y también verlo llegar al número 3 en los EE. UU. Fue una gran sensación ver a tantos de la generación más joven disfrutando de la canción. ¡Parece que muchos de ellos pensaron que yo era una artista nueva! ¡Me encanta eso!”.

Y finalizó: “Me pregunto dónde diablos estaremos todos al final del próximo año. Espero que la guerra termine. Espero que las enfermeras estén en una posición en la que sean apreciadas, deberían ser apreciadas. Esperemos todos que el próximo año sea mejor que este. Sigo pensando en la esperanza y en cómo fue la última en salir volando de la caja de Pandora. A veces es todo lo que parece brillar en los tiempos oscuros en los que nos encontramos ahora mismo”.