La armada chilena de la música urbana cierra su mejor año en lo alto

Fue en su estilo, con un animado partido de Playstation contra el exfutbolista Esteban Paredes, en que Pailita anunció su gira de verano, en apoyo a su primer EP, Soñando despierto, estrenado en los días de Navidad. Un regalo para los seguidores, con el que el magallánico cerró un año de ensueño en que pasó a ser uno de los nombres capitales de la bullente escena urbana chilena.

Tal como se acostumbra en el género, el epé, de cinco temas, contiene algunas colaboraciones. Allí pasa Standly en Panty, y la reunión con Cris Mj y Young Cister en Llámame bebé, uno de los temas más pisteros del disco. Un cruce que marca un crecimiento explosivo, desde que se diera a conocer de manera más masiva con Dímelo Ma, el tema que lo reunió con Marcianeke y que le cambió la vida, en abril de 2021.

31 Mayo 2022 Entrevista al cantante urbano Pailita. Foto: Andres Perez

“Después que pasaron tres meses la canción empezó a pegar cuando se abrieron las discotecas, ahí la pasaban harto -le contó a Culto-. Fue una locura, eso me abrió las puertas, y se empezaron a pegar todos los otros temas. Nos sirvió a los dos, y lo aprovechamos de la mejor manera”.

Desde entonces, Pailita se volvió un fenómeno. Estuvo en otras colaboraciones exitosas como Me arrepentí (con AK:420 y Cris MJ) y Ultra Solo (con Polimá Westcoast), acaso uno de sucesos del año. Asimismo, pudo consolidar repertorio propio, como Parcera y Na na na, que le sirvieron para consolidarse entre los artistas más escuchados de la temporada. Los datos de la plataforma Spotify, indican que este año fue el tercer artista más escuchado en el país, solo tras Bad Bunny y Cris Mj.

Además de participar en la Teletón y cerrar la temporada con un espectacular show 360º en Movistar Arena junto a Polimá, y otros compañeros de ruta en una fiesta de celebración del género, este año estuvo invitado en Lollapalooza como parte de los shows de Polimá, Flor de Rap, y por cierto, subió al escenario en el bullado show de Marcianeke, para cantar juntos el hit que les cambió la vida. Un primer paso que le permitió ser invitado para presentar su propio show en el mismo evento en su edición 2023.

Un caso similar es el de Cris Mj, también confirmado para Lollapalooza 2023. Su año fue marcado por el hit Una noche en Medellín, el tema más escuchado en Chile este año; incluso se coló en el Top 50 global de Spotify, superando los 400 millones de streams a nivel mundial (más que Ultra Solo y Me arrepentí, nada menos). Un fenómeno latino que tuvo presencia en los listados de países como España, Colombia y otros rincones, lo que le permitió salir en sus primeras giras internacionales.

Como le contó el serenense a Culto, todo fue parte de un esfuerzo por expandir el alcance de su música a un público más transversal. “Estamos tratando de hacer música más comercial, no tanto maleanteo ni esas cosas, porque así te escucha la gente que le gusta más lo romántico. Lo pueden escuchar hasta los niños, llegar afuera igual. Mis amigos me dicen que mi flow parece más de afuera, que no parezco chileno. Incluso ahora estoy tomando clases de inglés, para cantar en inglés”.

Hace poco menos de un mes, Cris Mj lanzó Welcome to my world, un disco debut de 15 temas, aunque varios de estos se lanzaron como sencillos. Se espera para el próximo año otra ronda de presentaciones en vivo, aprovechando su fulgurante ascenso entre los nombres más destacados de la industria.

Uno que también cerró una temporada con lanzamiento discográfico, fue Young Cister. A mediados de diciembre se publicó el Ep The life of Xulo, que entre sus 6 canciones incluye una nueva colaboración con su socio, Polimá Westcoast (con quien acuñó la sociedad musical Broke Boyz), además de Taiko y el productor Magicenelbeat (cuya firma está en Ultra Solo, y en Un coco, de Bad Bunny). Un cierre tras un año en que su sencillo La Terapia, fue el que le generó mayores réditos e incluso hasta alcanzó para una versión remix que tuvo invitados internacionales; Mora y Álvaro Díaz.

Con apenas un lustro de carrera, tras dejar la universidad, la carrera de Young Cister se ha expandido hasta participar en eventos como el festival urbano Super Smash, además de Lollapalooza 2022, como invitado en el show de su socio Polimá Westcoast. Su éxito le permitió ser invitado como número de apertura al show de Bad Bunny y ya tiene en agenda sus primeros Movistar Arena en solitario, el 7 y 8 de enero. Un verano que incluye su participación en Lollapalooza, esta vez como artista en solitario.

Young Cister.

El éxito del género también motivó a TVN a lanzar Urbanos, una serie de docureallity dedicada a indagar en la vida de las figuras del género, que si bien no se ha posicionado entre los más vistos en la TV abierta, ha logrado mayor difusión en las plataformas digitales y las redes sociales. Acá han pasado algunas de las figuras, como Pailita, Flor de Rap, Marcianeke y Polimá Westcoast, quienes abrieron las puertas de su hogar en un cruce más cercano al público más transversal.

La participación de Polimá en el Festival de Viña (agendada para el jueves 23 de febrero), viene a coronar un año en que el urbano extendió su popularidad y consolidó un vínculo con la industria internacional. Las mismas colaboraciones del chileno-angoleño (con Quevedo y J Balvin), su participación como número de apertura en el show de Daddy Yankee, y el éxito de Ultra Solo (que le gustó hasta a Dua Lipa), coronan una temporada de ensueño y proyectan un 2023 con el desafío de extender el alcance en el plano internacional. Mientras, varios de ellos (como Pablo Chill-E, Pailita, entre otros), se han sumado de forma voluntaria con shows y eventos para recolectar ayuda en pos de los afectados por los feroces incendios que afectan a Viña del Mar.