Cuando a Iggy Pop le ofrecieron ser cantante de AC/DC

La influencia de Iggy Pop en la música es incuestionable. El apodo “Padrino del Punk” parece más que apropiado para el hombre que, junto a su banda The Stooges y su estilo transgresional en el escenario, impulsó un género completo.

Puede que este estilo, el cual aún mantiene a sus 75 años, haya sido el fundamento para que el mánager de AC/DC en ese entonces se acercará para invitarlo a cantar con ellos. Esta fue una de varias anécdotas que el músico relató en una entrevista con The New York Times Magazine publicada el pasado domingo.

El músico recordó al ex-vocalista de la agrupación australiana Bon Scott, fallecido en el año 1980. “Tuve un encuentro muy maravilloso con Bon en algún lugar, y ambos estábamos borrachos y drogados. A veces veo fotos. Me digo, ‘no recuerdo esto’, ¡pero ahí salimos yo y Bon! Me encantaba lo que él hacía. Tenían un manager hace muchos años, cuando todavía no había reunido a The Stooges, todavía no me mudaba a Inglaterra, y este tipo me dijo ‘Estás interesado en unirte a AC/DC?’ Buscaban un vocalista.”

Pero el frontman de The Stooges rechazó la oferta. “Escuché su álbum y pensé, ‘No quepo en ese puesto’. No fue como, ugh, no me gustan. Estaba bien hecho. Hacen trabajos muy cuidadosos. Pero no soy lo que buscaban.”

Ambos siguieron sus propios caminos después de eso. AC/DC se volvería una de las bandas más icónicas de la historia del rock, e Iggy Pop se mudaría a Europa para grabar los discos The Idiot y Lust for Life con la ayuda de David Bowie.

El artista norteamericano actualmente se encuentra promocionando su décimonoveno álbum Every Loser, el cual será lanzado el 6 de enero a nivel mundial.