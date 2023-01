“Abrió su bata y estaba completamente desnudo debajo”: Pamela Anderson acusa a Tim Allen de acoso

La actriz Pamela Anderson lanzó una acusación contra el también actor, Tim Allen. La rubia ex Guardianes de la Bahía, señaló que él le mostró su cuerpo desnudo durante una grabación en un set.

La actriz detalló la acusación en parte de sus memorias, Love, Pamela, adelantadas por el portal especializado Variety. Allí cuenta que el incidente ocurrió durante el primer día de filmación de Home Improvement, cuando ella tenía 23 años.

“El primer día de filmación, salí de mi camerino y Tim estaba en el pasillo con su bata. Abrió su bata y me mostró rápidamente, completamente desnudo debajo. Dijo que era justo, porque me había visto desnuda. Ahora estamos a mano. Me reí incómodamente”.

Por su lado, el actor negó los hechos en un comunicado. “No, nunca sucedió. Yo nunca haría tal cosa”, detalló.

Anderson trabajó junto a Tim Allen en Home Improvement entre 1991 y 1993 en el papel de Lisa, antes de protagonizar Baywatch, la serie que finalmente la lanzó al estrellato.