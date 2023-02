Bad Bunny hizo bailar a Taylor Swift en espectacular show en los Grammy

La ceremonia de entrega de los Grammy 2023, estuvo marcada por una espectacular obertura a cargo de Bad Bunny. El puertorriqueño presentó un memorable show basado en la puesta en escena de su celebrado álbum Un verano sin ti, con un medley en que pasaron los temas El apagón y Después de la playa.

Bad Bunny se presentó en la obertura de los Grammy 2023

Acompañado por banda en vivo y un cuerpo de baile Bad Bunny abrió la jornada, en Los Angeles, con una presentación carnavalesca, que incluyó guiños a la cultura latina. “Con mucho cariño para todos ustedes”, lanzó antes de lanzar las líneas “Puerto Rico está cabrón”, de El apagón. Algo que es similar a lo que hace en los shows, cuando canta Después de la playa, tal como se vio en sus presentaciones en el Estadio Nacional.

Mientras cantaba, algunos de los bailarines bajaron hasta las primeras filas para sacar a bailar a algunos de los asistentes. La transmisión televisiva tuvo el acierto de “pinchar” a la cantautora Taylor Swift disfrutando el show con particular gracia, incluso después se le vio bailando con una de las bailarinas.

Bad Bunny estaba nominado en las categorías Album del año, por su celebrado Un verano sin ti, además de la categoría de Mejor álbum de música urbana, que finalmente ganó; y Mejor interpretación pop solista por la canción Moscow Mule. En tanto, Taylor Swift, compite por llevarse el gramófono en cuatro categorías: Canción del Año, por All too well (10 minute version); Mejor video Musical por All too well (the short film), el finalmente ganó; Mejor canción escrita para una película por Carolina (de Where The Crawdads Sing) y Mejor canción country con I Bet You Think About Me.