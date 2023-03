Series y 8M: aumenta la presencia de personajes femeninos en pantalla pero se estanca en mayores de 60 años

Según las mediciones de audiencia de Nielsen, algunas de las series más populares de Estados Unidos durante el período 2010-2021 fueron NCIS, The Big Bang Theory, This is us, Empire, The good doctor y Scandal.

Ese lapso de tiempo en la televisión norteamericana es analizado por un estudio elaborado por Google Research y el Geena Davis Institute on Gender in Media, la entidad fundada en 2004 por la actriz ganadora del Oscar.

The Big Bang Theory. Foto: Sonja Flemming/CBS via Getty Images

Realizada con la participación de la Universidad del Sur de California, la iniciativa consideró 440 horas de material y empleó modelos de aprendizaje automático para detectar en 12 millones de imágenes faciales la edad, la expresión de género, el tono de piel y el tiempo de habla en pantalla.

Tras aumentar un 7% entre 2010 y 2021, la presencia de los personajes femeninos llegó a un 41,8%. Sin embargo, la presencia de los papeles masculinos sigue siendo superior (58,2%) y, según estableció la medición, la brecha se dispara a medida que la edad de los personajes es mayor.

Mientras que los papeles femeninos entre los 18 y 33 años vivieron un alza de un 3%, y los entre 33% y 60 años, de un 2%, el estudio concluyó que en el mismo período los personajes femeninos mayores de 60 no experimentaron variación.

Desarrollada con una tecnología nueva denominada Represent Pipeline (RP), la iniciativa también arrojó que los personajes masculinos de más de 60 años hablan cerca del 25% del tiempo que aparecen en pantalla, superando a los femeninos de la misma edad (que registran 17%). En tanto, la medición se tiende a equiparar en personajes mayores a 33 años: los femeninos hablan el 25%, frente al 27% de los masculinos.

Scandal. Foto: ABC

Por último, se determinó que la mayoría del tiempo en pantalla lo ocupan personajes femeninos con un tono de piel claro (29,5%), seguidos por un 6,9% con tonalidades oscuras y un 5,4% con tonalidades intermedias.

“Las historias de cine y televisión son contenidos donde se cristalizan representaciones que luego se expanden al resto de la sociedad”, señaló en un comunicado Adriana Noreña, Vicepresidenta de Google para Hispanoamérica. “El uso de la tecnología de Google para identificar de manera muy eficiente dónde están esas brechas es fundamental para luego encarar los desafíos que tenemos por delante. Ver dónde están las disparidades es un importante primer paso. Ahora, resta dar el paso más difícil, que es terminar con ellas”, concluyó.