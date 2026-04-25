Andrés Longton: “El respaldo de Renovación Nacional al gobierno no se mide solo con una u otra declaración, se mide en los votos”

Que el gobierno cumpla con su compromiso de expulsar migrantes irregulares -venezolanos incluidos- no solo es fundamental para el senador Andrés Longton, sino que sería el broche de oro de la administración de José Antonio Kast.

El integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta y militante de Renovación Nacional (RN) pone en duda que se pueda conseguir la cifra de expulsiones prometida en campaña. Aunque sí espera que se acerque mucho a ella. Sobre el rol de la ministra Trinidad Steinert, sostiene que ella aún se está “asentando en su cargo”, y adelanta que “de ahora en adelante se le va a medir por los resultados”.

Consciente de los cuestionamientos que han emanado de RN sobre el gobierno de Kast, Longton desdramatiza la situación. Acá sus razones.

La semana pasada el gobierno inició el proceso de expulsión de migrantes ilegales. ¿Cuánto se juega La Moneda en él?

Mucho. Es uno de los grandes compromisos del Presidente Kast y el país tiene muchas expectativas, particularmente por la permisividad con que se trató esto en el gobierno anterior.

¿Cuál es el plazo razonable para que se concrete un primer vuelo de expulsión de venezolanos?

Ahí el rol del canciller es fundamental. Esperamos que se aceleren esas conversaciones, porque teniendo eso resuelto, ya sea con Venezuela o Estados Unidos, va a acelerar las expulsiones de quienes tienen la mayor cantidad de órdenes de expulsión de nuestro país, que son los venezolanos. Tenemos expectativas de que eso se resuelva, ojalá, en las próximas semanas.

¿Cuánto perjudicaría que no se vean resultados en el plazo que menciona? En términos de credibilidad.

Perjudicaría, porque esto se va a medir por resultados. Es fundamental. El broche de oro va a ser cuando las expulsiones a Venezuela se empiecen a ejecutar.

¿El gobierno podrá cumplir las metas que se propuso en esta materia? Son ambiciosas…

Son difíciles los números, porque hay un tema presupuestario de por medio. Pero solucionando eso, y teniendo bien aceitado el procedimiento, los números pueden ser exorbitantemente superiores a los del gobierno anterior, que fueron bien mediocres. No sé si llegando al número ideal que planteó el Presidente Kast, pero sí esperamos que se acerque mucho a él.

21 DE ABRIL DEL 2026 RETRATO AL DIPUTADO ANDRÉS LONGTON. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Impulsa un proyecto que busca reformar el INDH. ¿Qué es lo que persigue?

Con el estallido social se desnudó la poca imparcialidad que tenía y cómo se movilizaba por razones políticas. La cantidad de querellas fue desproporcionada y se usó el INDH como un arma política para intentar desestabilizar al gobierno de Piñera. Hoy se requiere un INDH fortalecido, desde el punto de vista de que el rol de ellos es proteger los derechos humanos de todos los chilenos, sin excepción.

El INDH ha sido crítico de la política de expulsión de migrantes de Kast. ¿Es una piedra de tope para que el gobierno logre sus metas en la materia?

No. A esta altura, en esta materia al menos, el INDH tiene poca incidencia, por las actuaciones que han tenido en los últimos años.

En lo que respecta a la agenda de seguridad, ¿cómo evalúa el rol de la ministra Steinert?

Hay altas expectativas con ella, porque fue fiscal y tiene un conocimiento acabado en materia de crimen organizado. No llega a aprender, sino a hacerse cargo de los problemas. Ella se está asentando en su cargo. De ahora en adelante, se le va a medir por los resultados y por medidas que genere, alejadas de la improvisación que vimos mucho con el gobierno de Boric. Como todos los ministros, va a estar sujeta a evaluación. Yo aseguro que el Presidente Kast, si estima que no lo está haciendo bien, ella u otros ministros, va a tomar las decisiones que corresponden al beneficio del país.

Un cambio de gabinete…

Espero que los cambios de gabinete no respondan a contingencias políticas o a una oposición beligerante. Eso me parece que es irresponsable. Las decisiones que tome el Presidente Kast van a ser siempre basadas en una evaluación que hagan él, su equipo y el país de lo que está haciendo cada ministro.

¿Hay un plazo razonable para empezar a pensar en un cambio de gabinete? Boric lo hizo en septiembre.

No, no hay plazo. Hay que dejar que los ministros hagan su trabajo con tranquilidad.

RN ha sido blanco de cuestionamiento dentro del oficialismo por los descuelgues e intervenciones de algunos de sus parlamentarios. ¿Cómo lo ve?

Es RN siendo RN.

Es como normalizar el desorden...

RN es muy diverso, con una mirada amplia que se expresa con puntos de vista que a veces no son homogéneos. Es un poco la cultura política de RN. Sin perjuicio de que yo siempre he sido partidario de mayor orden en las vocerías. Pero no nos perdemos ni un segundo en el respaldo del gobierno. El respaldo de RN al gobierno no se mide con una u otra declaración, se mide en los votos. Me parece que esa cultura de coalición o de gobierno que se va a ir aceitando a medida que pasen los meses nos va ir dando un relato oficialista contundente.

La diputada Ossandón dijo a CNN que este gobierno tiene las mismas debilidades que el anterior; llamó a terminar con la soberbia. ¿Contribuye a la cultura de gobierno?

No comparto las declaraciones. Son voces aisladas, se hace una crítica en la forma y no al fondo. Pero claramente el tono hay que cuidarlo.

Dice que RN es diverso. ¿Para republicanos es complejo entender eso?

No soy rencoroso. Con republicanos vivimos momentos muy intensos: enfrentamientos que vivimos cuando éramos oposición y en el segundo gobierno de Piñera. Pero yo me quedo con la foto del Presidente Kast en la casa de la familia Piñera. Ese es el mejor reflejo de que las cosas hay que darlas por superadas por el bien del país.

Ellos los tildaron como la “derecha cobarde” por cuatro años. ¿Se da por superado?

Tiene que ver con una maduración política. Si uno no lo da por superado, termina encapsulado en sus propias diferencias. Yo espero que haya habido una maduración política de por medio y que esto no responda solamente a que hoy día el Partido Republicano encabeza el gobierno con el Presidente Kast.