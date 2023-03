La desconocida historia que une a Rosalía con Manuel García

¿Un dúo de Rosalía con Manuel García? Claro: estuvo a punto de suceder. “La idea era que cantáramos juntos y lográramos homenajear a Violeta Parra en un tema en común. Pero no ocurrió por cosas de tiempo”, completa el cantautor al rememorar aquella vez en que su nombre se cruzó con la española hoy fenómeno planetario.

Fue el 17 de julio de 2017, para una jornada del festival La Mar de Músicas que se hace en la ciudad española de Cartagena, donde la propia cantante abrió el show del chileno. O sea, Rosalía fue su telonera. Eso sí, en ese momento Rosalía no era la Rosalía que conocemos hoy y que, por ejemplo, pasará por el festival Lollapalooza Chile como una de las figuras rutilantes de este sábado 18: era recién un artista en escalada meteórica que había sorprendido a su país ese mismo año con la exuberancia flamenca de su disco debut, Los Ángeles. Era un nombre más vinculado a las raíces de su tierra que al pop de apetito global.

Por su lado, García llegó hasta el evento junto a Tita Parra -nieta de Violeta Parra e hija de Isabel Parra- para encabezar la jornada especial “Homenaje a Violeta Parra en el centenario de su nacimiento”. Ahí, el primer acto estaría a cargo de la cantautora después célebre por su Motomami, para después dar paso a los chilenos.

Tanto García como Parra fueron invitados al certamen por su director de ese entonces, Paco Martín, quien tenía una fascinación especial con Chile y que sólo un par de años antes había dedicado una versión completa del espectáculo a celebrar la cultura del país.

Tita Parra, nieta de Violeta

“Paco Martín era una persona mágica”, califica el ex Mecánica Popular. Después sigue: “Efectivamente se dio la oportunidad de que, más que teloneo, compartiéramos espacio y escenario con Rosalía, de que ella abriera el concierto. La idea inicial era que cantáramos juntos, pero no pudimos coordinarlo. Desde que yo llegaba al lugar y finalmente ella se incorporaba, estábamos cada uno con sus quehaceres, y finalmente la colaboración quedó pendiente. Pero hubo muy buena voluntad de parte del equipo de Rosalía, y palabras muy bonitas y muy lindas de ánimo en la posibilidad de haberse encontrado”.

Pese a que no hubo un dueto, García cuenta que estuvo atento a la presentación de la catalana: “Ella tocó primero y yo escuché su concierto, me pareció que se veía venir algo nuevo e interesante, una tendencia que en España hace tiempo está pulsando, que es la relación entre sus raíces, el flamenco, y otras expresiones contemporáneas de arte. No coincidimos ni la conocí personalmente, pero yo sí en Barcelona estuve con gente que fue muy cercana a ella en una época, en los años de andar cantando en plazas y en los lugares de encuentro de los artistas”.

Rosalía por Jaime Valenzuela y DG Medios.

El hombre de Reloj recuerda que ya por esos años Rosalía fracturaba opiniones entre aquellos que defendían una vínculo más purista con el flamenco y otros que aplaudían la lectura más pop y contemporánea que empezaba a proponer su cancionero. “Había mucha crítica alrededor, los medios no fueron totalmente condescendientes al otro día con ella. Me acuerdo que hubo conversaciones en torno al cómo lo había hecho y hasta dónde el mundo flamenco y el mundo del pop iban generando este diálogo. En el fondo, cuáles eran los alcances de esta experimentación”, relata.

En efecto, algunos medios asistieron ese día a cubrir el paso de García y Parra por la cita, pero finalmente terminaron flechados por la futura mujer de Despechá. Una crónica del diario digital Nueva Tribuna, firmada por José Antonio Montero, así lo ejemplifica: “Hacía tiempo que no vivíamos un terremoto musical de esta dimensión”, parte el texto, para luego decir que Rosalía le había dejado a los cantautores chilenos el público totalmente “noqueado”.

“Todo jugaba en contra de Rosalía aquella tarde. Sol y calor de julio en el exterior. Un escenario inmensamente desnudo para una puesta en escena tan minimalista. Apenas dos sillas de enea y amplificador minúsculo. Un público prestado, que había acudido a escuchar los clásicos de Violeta Parra. Los Ángeles ya había empezado a circular de boca en boca y, aunque algunos ya acudieron sabiendo dónde iban, los más estaban esperando Volver a los 17 aquella tarde”, continúa el artículo.

Después profundiza: “Rosalía apareció en la oscuridad del escenario con un mono blanco y se clavó en la silla de enea. Ni un hola dijo. Venía a matar, no a hacer amigos. Cantes antiguos que sonaron aquella tarde como si estuvieran recién escritos. El traje de comunión de La hija de Juan Simón’ fue tiñéndose de sangre y la muerte cantada se asomó al escenario a ver quien la invocaba. Los allí presentes, silenciosos como sepulcros vacíos, todavía andamos con el escalofrío en los huesos. Ni un murmullo, ni una tos, ni una palabra”.

La crónica no escatima en elogios y finalmente asegura que cuando Rosalía dejó el escenario, “sin apenas decir dos palabras, por fin pudimos respirar”.

12 Julio 2022 Entrevista/tocata del cantante Manuel Garcia. Foto: Andres Perez

Manuel García, hoy mirando a su ex compañera de escenario como una de las celebridades hispanohablantes más populares del mundo, propietaria de un catálogo donde el flamenco ya ha ido adoptando un lenguaje mucho más múltiple e inclasificable, tampoco se ahorra aplausos: “Me parece muy legítima su experimentación. Hay un lenguaje muy visual que está asociado a la música ahora, donde España ha podido dar cuenta de ese imaginario tan potente, tan pasional, tan desgarrado, el sentido profundo que encarna la cultura española no sólo en su canto, sino que también en su literatura y poesía. Rosalía representa esa síntesis en el siglo XXI, de todas esas energías y fuerzas, contando también que las nuevas generaciones han ido creando sus nuevas formas de lenguaje, sonido, percusión y ritmo, y eso en su música se aprecia con creces”.