Nick Mason y la versión de Roger Waters de The Dark side of the moon: “Absolutamente brillante”

Nick Mason, el histórico baterista de Pink Floyd, se refirió a la nueva regrabación de Roger Waters para el clásico álbum The Dark Side of the Moon, que este mes cumplió 50 años desde su lanzamiento.

El músico de 79 años declaró durante una sesión de escucha del disco en Dolby Atmos Immersive Studio de Londres, la que fue replicada por varios medios: “Escuché el rumor de que Roger estaba trabajando en su propia versión. Hubo la sugerencia de que esto iba a ser un spoiler (del álbum) Roger iba a enfrentarse cara a cara con la versión original y así sucesivamente”.

Fue entonces que Mason tuvo la chance de escuchar parte del trabajo realizado por Waters. “Me envió una copia de lo que estaba trabajando y le escribo y le digo: ‘¡es absolutamente brillante!’. No es nada que sea un spoiler para el original en absoluto, es un complemento interesante”.

Asimismo, Mason defendió la idea de volver sobre música ya publicada en el pasado, y volver a trabajarla. “Una de las cosas que me gustan de cualquier tipo de pieza musical existente es desarrollarla o encontrarle alguna calidad adicional -señaló-. Simplemente me gusta esta idea de desarrollar música en lugar de tratar de retenerla exactamente como estaba”.

De hecho, Mason también ha vuelto sobre la música de su banda madre. Junto a Gary Kemp de Spandau Ballet, interpreta música de la primera época de Pink Floyd bajo el nombre de Nick Mason’s Saucerful Of Secrets.

Recientemente, Mason se sumó a otros músicos como Eric Clapton, Brian Eno y Tom Morello de Rage Against The Machine, en una carta que solicita al ayuntamiento de Frankfurt la prohibición levantada contra el show de Roger Waters agendado en esa ciudad, como parte de la gira This Is Not A Drill, que pasará por Chile este año.

A comienzos de marzo, se dio a conocer un primer fragmento de la nueva versión de Dark Side of the Moon de Roger Waters. Era parte del trabajo elaborado para Us & Them, publicado en un video en que se ve a Waters escuchándola en el estudio. Se espera que el disco sea lanzado en mayo.