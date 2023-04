Diputada Carolina Marzán denuncia vulneraciones a los derechos laborales del Ballet Folklórico Nacional BAFONA

Producto de una serie de denuncias que recibió la diputada Carolina Marzán acerca de abusivas vulneraciones a los derechos laborales del Ballet Folklórico Nacional BAFONA, que les mantienen en paro indefinido desde el 24 marzo del presente año, la parlamentaria ofició al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio, para solicitar un completo informe sobre la situación laboral en la que se encuentran las y los músicos y bailarines del elenco y solicitó soluciones inmediatas y sanciones a quienes resulten responsables.

Marzán se reunió con las y los afectados para recoger información acerca de las dichas denuncias, quienes llegaron hasta dependencias del Congreso Nacional, protestando a partir de su música y danza. “Representantes del Ballet Nacional BAFONA, nos pusieron en conocimiento de graves incumplimientos de contratos, vulneración de derechos fundamentales, falta de condiciones mínimas propias del trabajo, poca transparencia en el cumplimiento de procedimientos internos, entre otras situaciones delicadas más, frente a las cuales, oficié al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio, solicitando un informe acerca de las condiciones laborales de este destacado elenco de artistas de nuestro país, que están viviendo en angustia y condiciones poco dignas, y a partir de los resultados de éste, solicité se sancione a quienes resulten responsables”, dijo la diputada Carolina Marzán.

Por su parte, Evelyn Hernández, representante de los elencos artísticos del BAFONA, que reúne a alrededor de 40 personas, manifestó que “estamos sufriendo graves vulneraciones de derechos, incumplimientos de contratos, estamos ensayando literalmente en la basura, estamos en un zócalo en el cual estamos teniendo un trato indigno, discriminatorio, estamos sufriendo menoscabo. El BAFONA, a pesar de haber sacado la cara y haber recibido todos los premios internacionales y nacionales que se puedan recibir, hoy está siendo maltratado y desde hace muchos años, esto es una lucha muy larga, llevamos más de 10 años en esta lucha.”

Mauricio Durán, bailarín desde hace 22 años del Ballet Folklórico Nacional denunció que “al menos a los bailarines se nos hace trabajar, por ejemplo, en giras en donde estás 24 horas al servicio del ballet, pero necesitamos que se nos ayude con el descanso que es fundamental para cuando tienes una gira y funciones durante todo un año en donde no hay un periodo donde nos detengamos a descansar. Las lesiones no se nos reconocen porque nos mandan a la mutual y la mutual nos dice que nuestras enfermedades como bailarines y músicos no son reconocidas como enfermedades profesionales, yo tengo una lesión en la cadera y llevo bailando 22 años y me dicen que esa no es una enfermedad profesional. Un músico no puede cantar disfónico y no le dan licencia y si la obtiene es rechazada.”

Cabe señalar que BAFONA se ha presentado en la Exposición Universal de Sevilla, Expo Lisboa, Festival de las Artes de Shanghái y en más de 10 ocasiones en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, obteniendo todos los premios destinados a las y los artistas, pero denuncian que son completamente ignorados por sus jefaturas, a pesar de que han solicitado constantes reuniones para buscar soluciones a sus demandas.