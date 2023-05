Actor de la cinta de terror Boogeyman: “El monstruo da miedo, pero también representa cómo enfrentar el duelo. Eso es muy Stephen King”

El proyecto fue pensado como una película para la plataforma de streaming Hulu. Una apuesta coherente con el frágil estado de la industria en 2021, pero que demandó una revisión dos años después. A la luz del éxito que durante 2022 cosecharon estrenos como El teléfono negro, Bárbaro y Sonríe (esta última, pensada en su origen para Paramount+), se volvió plausible encontrarle un espacio en la pantalla grande.

Pero no se puede omitir otro factor: los 99 minutos de Boogeyman: Tu miedo es real (el título para Latinoamérica de The Boogeyman) no tienen desperdicio y son el tipo de ejercicio que mejoran a sala llena, mientras la oscuridad, los silencios y la escalada de sustos se toman cada rincón de la habitación.

Foto: Courtesy of 20th Century Studios.

Algunos llegarán atraídos por ese tipo de experiencia; otros se acercarán porque es la adaptación de El Coco, de Stephen King. Parte de las 20 historias de su cuarto libro, El umbral de la noche (1978), el relato corto gira en torno a la visita de un hombre a un psiquiatra, al que le cuenta que una presencia maligna mató a sus hijos.

Ese es el punto de partida del largometraje dirigido por el británico Rob Savage. En el filme el terapeuta es encarnado por Chris Messina y sus dos hijas son interpretadas por Sophie Thatcher y Vivien Lyra Blair, una adolescente y una niña que perdieron a su madre y son asechadas por una entidad perversa que se asoma cada noche.

“Al inicio, cuando hablé con el director, noté que él era muy inteligente en torno a lo que quería hacer y se preocupaba mucho por el material, por lo que sabía que estábamos en buenas manos”, afirma Messina en diálogo con Culto.

“Luego, cuando llegué al set y comenzamos a ensayar, y pude estar con mis dos hijas, me pareció que eran dos actrices sensacionales y personas realmente amables. Se sintió como si estuviéramos haciendo algo especial. Así que me alegro con que la gente esté disfrutando del filme”, agrega el actor de Sharp objects.

Foto: Patti Perret. © 2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

La preparación del intérprete consideró revisitar una célebre película de Robert Redford que nadie podría asociar con el cine de terror. “Rob (Savage) y yo hablamos sobre Gente como uno (1980), que es una obra maestra. He visto esa película una y otra vez, y he leído el libro”, detalla.

“Y luego contacté a un grupo de terapeutas, con el fin de hablar sobre qué tipo de terapia podría estar haciendo (mi personaje) y mi filosofía al respecto. Me detuve en cómo uno podría ser un buen terapeuta y no ser alguien que tenga una buena comunicación con tus hijos. Y para mi sorpresa, muchos terapeutas me dijeron que es muy común que sean buenos con los problemas de los demás, pero a veces no con los propios. Así que ese fue el punto de partida para descubrir cómo lograrlo”.

El drama familiar se entrelaza con los aspectos mas fantasiosos de la trama, en una amalgama que trata de rendirle honores a King. “Él escribe hermosos personajes tridimensionales que son tan vastos y tiene este elemento sobrenatural. Ambos chocan en este hermoso y delicado equilibrio, por lo que constantemente estás creyendo (lo que lees). Él aprovecha todos nuestros miedos como sociedad”.

Y añade: “Ciertamente con The Boogeyman tienes miedo de este gran monstruo que han creado. Pero The Boogeyman en este filme también representa los miedos dentro de ti, lo que desconoces, cómo enfrentarte en estas circunstancias al duelo, cómo lidias con él. Eso es muy King: lidiar con toda la humanidad”.

Foto: Patti Perret. © 2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Actor con experiencia en proyectos de drama, suspenso, comedia y superhéroes, la cinta basada en el relato de King es una de sus primeras incursiones en el terror (con permiso del thriler psicológico She dies tomorrow). Lo describe como “inusual”.

“A veces estabas trabajando con una pantalla verde y a veces había un actor con un traje interpretando al monstruo, que era realmente maravilloso. Otras veces estábamos corriendo o peleando con algo que no estaba ahí, lo cual era muy nuevo para mí. Pero en última instancia, sin importar cual sea el género en el que te encuentres, buscas soltarte y jugar. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí”, concluye.