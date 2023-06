Liam Gallagher lanza disco en vivo cargado de hits de oasis

Knebworth 22, se llama el álbum que se lanzará el próximo 11 de agosto, el que recopila éxitos de Oasis y su carrera en solitario. Su primer adelanto es Roll it over, del álbum Standing on the shoulder of giants de su exbanda.