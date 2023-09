Actor Danny Masterson es condenado a 30 años de cárcel por violación

hace 58 minutos

Foto: Wade Payne/Invision/AP, File

El intérprete de That '70s Show y The Ranch recibió esa pena tras ser considerado culpable de abusar sexualmente de dos mujeres en 2003. También había sido denunciado como autor de un tercer episodio similar, pero los integrantes del jurado no pudieron llegar a un veredicto.