Crítica de discos de Marcelo Contreras: OMD se luce, André 3000 descoloca y Dolly Parton es leyenda

*Orchestral manoeuvres in the dark - Bauhaus staircase

Un álbum como éste cede al argumento de Kraftwerk como una institución más influyente que The Beatles. Los resultados de Bauhaus staircase, el decimocuarto título de Orchestral manoeuvres in the dark, expresan la modernidad eterna de sintetizadores y programaciones, inspirados en diseños y sonidos de hace casi medio siglo; todo depende de cómo se conjugan los elementos, el provecho del estudio y, por sobre cualquier elemento técnico, la calidad integral de las composiciones, donde los detalles importan. En una docena de cortes, OMD digita cada factor con maestría. La influencia de la seminal banda alemana se subordina al propio universo del grupo británico, donde las voces de Andy McCluskey y Paul Humphreys, tras 45 años, no exhiben señal alguna del paso del tiempo.

Si bien Kraftwerk es un dron constante sobrevolando el paisaje de Bauhaus staircase -G.E.M. y Where we started son explícitas-, es un synth pop atemporal, clásico, bailable y melancólico, como una expresión de la soledad del ser humano entre la urbe, la tecnología, las relaciones personales y la agitación política; links del álbum como evidencia del excelente momento creativo de estos pioneros de un género musical que sobrevivió a las modas, con mucha más entereza y frescura que el rock.

*André 3000 - New blue sun

Bienvenidos a uno de los álbumes más desconcertantes del año. El regreso de André Benjamin -André 3000 en el planeta pop-, es un proyecto alejado radicalmente de cualquier referencia a su pasado en Outkast junto a Big Boi, como revolucionarios del hip hop. Tras 17 años sin nueva música y en receso indefinido del dúo desde 2014, New blue sun es un trabajo de Benjamin junto al productor y percusionista Carlos Niño, basado principalmente en diversos modelos de flautas, seguidos de sintes, campanas tubulares, e instrumentos exóticos como el sintir, un bajo de tres cuerdas típico de las cofradías musulmanas Gnawa de Marruecos.

Las composiciones llevan títulos kilométricos con tono humorístico como Lo juro, realmente quería hacer un álbum de “Rap”, pero esta vez el viento me llevó literalmente así, y Noventa y tres hasta el infinito y Beyoncé. Los temas se extienden con minutaje propio del progresivo, con un par de cortes por sobre los 13 minutos, mientras la pieza final supera los 17. El saldo es un disco de ambient y world music preciso para el relajo y la desconexión, el soundtrack adecuado para acompañar una sesión de aromaterapia. ¿Una extravagancia que se sostiene? Absolutamente.

*Dolly Parton - Rockstar

Este título es una de las consecuencias a la nominación en 2022 de la súper estrella del country, al Salón de la fama del rock and roll. La cantante declinó el reconocimiento bajo un argumento muy simple, que sacó aplausos en los rockeros ortodoxos, reacios a otros estilos en la institución: su trayectoria no tiene enlace alguno con el género. Reculó, aceptó el honor, y prometió este disco de versiones de algunos de los más grandes clásicos del rock. Como producción ejecutiva, Rockstar resulta prácticamente redondo. Con la excepción del fallido intento por reunir a Jimmy Page y Robert Plant en Stairway to heaven, convocó a la realeza incluyendo los Beatles sobrevivientes para Let it be, Sting en Every breath you take, Debbie Harry en Heart of glass, y Elton John en Don’t let the sun go down on me. En total, 30 canciones y 40 invitados.

A los 77 años, Dolly Parton todavía es un portento frente al micrófono. En algunos casos, arrasa con sus compañeros, como ocurre en Open arms junto a un disminuido Steve Perry. Los covers son tan macizos como demostrativos de su calidad de profesional consumada. También le dan la razón respecto de su primera reacción al ser inducida al Salón de la fama. Interpreta el rock como si se tratara de un musical de Broadway.