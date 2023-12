Editorial Alquimia publica “Valles sonoros”: un ensayo sobre la poesía y el sonido

La casa editora independiente nacional Alquimia acaba de publicar Valles sonoros, del autor Diego Alfaro Palma (1984). En el volumen, elabora un ensayo lúcido y original sobre la escucha y el lugar del sonido en la poesía y el viaje. Como si cada idea se tratara de una onda punzante, estas páginas persiguen las posibilidades y representaciones que ha tenido el oír, bajo la premisa de que “El oído prepara la escritura”.

Cada uno de los ensayos que integran este libro, son una muestra de un autor cuya obra se ha construido estrechamente ligada a la reflexión: pensar el poema, el territorio y el lenguaje para estrujarlos y ofrecer con ellos nuevos ángulos. Aquí conviven con misma naturalidad el origen de la palabra “paila”, los mapas audibles de Gabriela Mistral, el oído de Violeta Parra o los cantos selk’nam.

Sobre el origen del libro, el autor comenta: “En el libro me di el trabajo de hacer recuerdos auditivos, hacer memoria de experiencias sonoras que me marcaron: me encontré con las salida al cerro con mi abuelo, mientras él reconocía los cantos de los pájaros, o de cuando viajé en barco con mi papá que era marino mercante y el estar en medio de una tormenta. Entonces me vi a mí mismo asustándome con un cuento de Poe u oyendo a mi mamá cantar a Violeta Parra”.

“Me fui dando cuenta que una parte importante de escribir es percibir, salir de uno mismo -de sus preocupaciones, de su voz interior- para escuchar y ser parte de lo escuchado. Escuchar es un acto de humildad, de inclinarse a la tierra, pero también de entrar en un flujo y esta justamente ha sido una preocupación personal como escritor y de ciudadano a pie: el mundo está cada vez más silencioso y es el oído el órgano con el que podemos entender nuestro lugar en medio de lo que desaparece”.

Además, indica que esta forma sonora de acercarse a la escritura no es la más común actualmente en la literatura chilena. “Hubo un momento en que las escritoras y escritores chilenos estuvieron atentos a la paila. Creo que eso tuvo un esplendor entre la generación de los años ‘20 y el ‘38 en el siglo XX, esas generaciones que buscaron la identidad territorial y onírica de nuestra manera de estar y decir. Investigando me topé con gente que aún hoy continúa esa búsqueda, fuera de todos los clichés. Sin embargo, veo mucha literatura del yo, encerrada en sí misma, en sus privilegios y que le cuesta conectarse con las raíces. Entre más perdamos nuestra relación con ello, más rápido va a desaparecer eso que nos conforma”.

Hilvanando poemas, bitácoras y lecturas, en estas páginas se desentraña la escucha con la precisión de quien cierra los ojos para agudizar el sentido. Ya se encuentra disponible en las principales librerías del país.