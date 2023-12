David Gilmour lanzará nueva música en 2024

David Gilmour, legendario músico y guitarrista de Pink Floyd, ha estado en el estudio trabajando en un nuevo disco en solitario, el que que se espera que sea publicado en el año 2024.

La información ha sido replicada por portales y sitios de fans internacionales. La fuente principal han sido una serie de publicaciones de la esposa de Gilmour, Polly Samson, en su cuenta de Instagram.

Además la misma Samson confirmó el trabajo sobre el nuevo disco en una charla con el sitio web rumano Ziles Inopti.

Este nuevo álbum, aún sin título conocido, sucede a Rattle That Lock de 2015 , el cuarto álbum en solitario de Gilmour. Desde entonces publicó el single Yes I Have Ghosts (2020), así como el sencillo sorpresa de Pink Floyd, Hey Hey, Rise en 2022.