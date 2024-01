La controversial historia detrás de Nyad, la película sorpresa en las nominaciones a los Oscar

Nyad es una de las películas que sorprendió por sus nominaciones al Oscar. Precisamente, su actriz principal, Annette Bening, fue nominada en la categoría de Mejor actriz, y Jodie Foster, como Mejor actriz de reparto.

Ambas ya tienen historial en los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Por un lado, Bening ha estado cuatro veces antes nominada a la estatuilla (por Los timadores, Belleza americana, Conociendo a Julia, Mi familia), sin aún conseguir llevársela consigo. Por otro lado, Foster podría sumar otro de estos galardones a los dos que posee (Acusados y El silencio de los inocentes).

Disponible en Netflix, Nyad es una película de ficción que se basa en la vida Diana Nyad, una nadadora a larga distancia que, a los 60 años, se propone completar el trayecto de 177 kilómetros desde Cuba a Florida. Además, en medio del proceso, recuerda los abusos cometidos por su padrastro y entrenador durante su infancia.

La controversial historia de la nadadora detrás de Nyad, la película sorpresa en las nominaciones a los Oscar

La cinta se basa en el libro escrito por la misma nadadora, llamado Find a Way (2015). La también periodista, cuenta en el texto cómo después de casi 30 años toma la determinación de cumplir un reto que a los 28 años no pudo concretar.

Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin fueron los directores encargados de poner esta historia en la pantalla, ambos ya con experiencia cuando se trata de historias reales. Son conocidos por Free solo, largometraje documental que relata la hazaña de Alex Honnold, quien escaló sin ayuda la roca El Capitán. Es más, por esta realización ganaron un Oscar en 2019.

También forma parte del elenco la cinco veces nominada al Oscar, Jodie Foster (El silencio de los inocentes), quien ya ha ganado dos estatuillas. Esta vez se pone en el papel de Bonnie Stoll, la mejor amiga y entrenadora de natación de Nyad durante su segunda etapa de nadadora.

Rhys Ifans (Un lugar llamado Nothing Hill), Eric T. Miller (Mare of Easttown), Jeena Yi (Only murders in the building), Karly Rothenberg (Vándalo) y Garland Scott (The ghost who walks).

Nyad dura 121 minutos y comienza precisamente con el cumpleaños 60 de la protagonista, quien descubre que su deseo es volver a intentar lo que no logró en 1978: nadar desde La Habana hasta Florida.

La historia tras la película

Diana Nyad nació el 22 de agosto de 1949, en Nueva York, Estados Unidos. Sus padres biológicos fueron Lucy Winslow Curtis y William L. Sneed Jr y, tras el divorcio de ambos, su madre se casó con Aristóteles Z. Nyad, quien adoptó a Diana.

Ya en Fort Lauderdale, Florida, fue donde comenzó a cultivar su pasión por la natación. Durante su infancia, fue abusada sexualmente por su padrastro y su entrenador, recuerdos que se develan en la película distribuida por Netflix.

El primer intento por llegar a Florida desde Cuba fue en 1978, cuando la nadadora tenía 28 años. Rodeada por una cámara de protección contra tiburones, no logró llegar a su destino.

La controversial historia de la nadadora detrás de Nyad, la película sorpresa en las nominaciones a los Oscar

Fue en 2011 cuando lo intentó dos veces más, a los 62 años. Sin embargo, nuevamente no tuvo éxito debido a un dolor de hombro y un ataque de asma. Los otros dos intentos que siguieron fueron interrumpidos por ataques de medusas y fuertes tormentas.

En 2013, a la edad de 64 años, logró completar su hazaña en 53 horas. Aunque no todos creen en su logro. Este no fue ratificado por la Asociación de Nado en Aguas Abiertas, más conocida como WOWSA.

Es más, Record Guiness retiró a Nyad de sus registros por la falta de acreditación de la asociación. No obstante, la nadadora reafirmó la legitimidad de su récord en numerosas ocasiones.

La controversial historia de la nadadora detrás de Nyad, la película sorpresa en las nominaciones a los Oscar

“Nyad declaró su récord en una conferencia de prensa. Improvisó reglas, se vio envuelta en la atención de los medios y finalmente escribió un libro con inconsistencias. Más tarde se dio cuenta de que su nado carecía de ratificación oficial. Es importante que los espectadores comprendan que esta película está basada en el libro de Diana Nyad , que no ha sido verificado rigurosamente” declaró la WOWSA a través de un artículo en su página web.

Al respecto, la directora de Nyad defendió el logro de la nadadora. “Estoy harta de que internet ataque a mujeres con las ideas claras, francas y dueñas de su destino. Hicimos todo lo posible para que la película reflejara cómo Diana estuvo a la altura. Nuestro concepto de ‘una historia real’ es defender esta idea de nuestra verdad”.

Es un hecho que Diana Nyad no fue la primera persona en hacer este recorrido (aunque sí la primera en hacerlo sin jaula antitiburones), ya previamente lo habían llevado a cabo Walter Poenisch, en 1978, y Susie Maroney, en 1997, tema que no se explicita en la película.

En cuanto a otras diferencias, Diana en la vida real estuvo acompañada por cinco embarcaciones con más de 40 tripulantes, no por una, como muestra la cinta de Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin.