Los casos de abuso y acoso sexual que estremecen al cine español a días de los Premios Goya

El movimiento Me Too estremeció Hollywood en 2017, tras las acusaciones de numerosas actrices en contra del productor Harvey Weinstein. Lamentablemente, la historia se repite, pero en esta oportunidad en el cine español, luego de las acusaciones de abuso y acoso sexual en contra de dos directores: Carlos Vermut y el canario Armando Ravelo.

La industria del cine de España tiembla ante estas declaraciones. Fue en un reportaje del diario El País, publicado el 26 de enero, que tres mujeres del rubro denunciaron violencia sexual por parte de Vermut. El reportaje tuvo consecuencias inmediatas. En primer lugar, empañó ese mismo día la realización de los Premios Feroz 2024, uno de los eventos más importantes de dicho país en cuanto a cine y televisión y, en segundo, dio paso a una oleada de reacciones y al destape del caso de Armando Ravelo.

Asimismo, la Academia de Cine española se refirió escuetamente al tema – sin aludir a los involucrados – y la organización de los Premios Goya, evento que se realizará el próximo 20 de febrero, reconoció que el tono de la ceremonia será de reflexión, acompañamiento y solidaridad.

Carlos Vermut no niega haber vivido estas situaciones, pero sí niega el carácter no consentido de las mismas. Mientras tanto, Ravelo decidió retirarse de su carrera audiovisual y de la vida pública.

Los casos contra Carlos Vermut

Carlos Vermut (43) es un director de cine, guionista y productor español que inició su carrera como ilustrador en el diario El Mundo. Sus primeras incursiones audiovisuales fueron en una serie de TVE (canal estatal de España), llamada Jelly Jamm; y el cortometraje Maquetas (2009), donde fue premiado en 2009. Magical Girl (2014) fue la cinta que posicionó a Vermut –cuyo nombre real es Carlos López del Rey – como una de las promesas del cine, ya que ganó el premio a Mejor dirección en el Festival de San Sebastián y, Bárbara Lennie, la actriz protagónica, ganó el Premio Goya en 2015 por su interpretación.

Dirigió otras películas exitosas, como Quién te cantará (2018), con Najwa Nimri (La casa de papel) y Mantícora (2022), también nominada a varios premios Goya.

Tal como se señaló, la polémica comenzó debido a un artículo publicado en El País, titulado Tres mujeres acusan al director de cine Carlos Vermut de violencia sexual. Una estudiante de cine, una empleada de una de sus producciones y una trabajadora del sector cultural revelaron al medio las situaciones de forma anónima, por miedo a represalias.

Carlos Vermut |EFE J. Barbancho

Con un crudo relato, las tres mujeres exponen los hechos ocurridos en la misma ciudad, Madrid, pero en diferentes años. Todas ellas eran menores que Vermut por al menos una década al momento de los encuentros, que no fueron denunciados a la policía.

El primero de los casos se remonta a 2014. La mujer acusa estrangulamiento y sexo con violencia por parte de Carlos Vermut, quien no habría hecho caso a las muestras físicas y verbales de no consentimiento. “Yo ya no me pude mover, porque me placó. Es un tío muy grande, tampoco tenía posibilidad de nada”, expresó en el reportaje. “Lo único que recuerdo claramente es que le pedí: ‘Por favor, ponte un preservativo, por favor, ponte un preservativo’, cosa que no hizo”.

Al respecto, Vermut negó ejercer violencia durante la relación sexual y enfatizó al medio: “Eso nunca me ha pasado (...) He estrangulado a personas (durante las relaciones sexuales), sí, pero de manera consentida. No lo estoy negando”.

En el segundo testimonio, de 2016, la entonces estudiante de cine declaró que, luego de intercambiar correos electrónicos y mensajes de WhatsApp con el director de Magical Girl, este la invitó a su casa a ver una de sus películas para analizarla. Sin embargo, al finalizar el filme, él la besó y metió su mano dentro de su sostén. “Me quedé tan quieta, no sabía qué hacer, él lo notó y dijo: ‘¿Te pasa algo?”. Luego de eso, la joven relata que Vermut se levantó y comenzó a gritar. “Pues sí, no sé por qué no te has ido ya”, recuerda que dijo el cineasta.

“Imagínate que he subido con una persona a mi casa y estamos en la cama o en el sofá hablando. Doy por hecho que tiene una intención sexual. A lo mejor me acerco a ella, le puedo tocar los pechos, y si esa persona me dice que me aparte, no hago nada más. Es que depende del contexto”, fue la respuesta que dio Carlos Vermut cuando El País le consultó al respecto.

El último de los casos expuestos se desarrolló entre finales de 2019 y febrero de 2022. La mujer relató que las relaciones sexuales que mantenían se caracterizaban por “una violencia” que asegura no haber consentido. Ella, que tenía 26 años en ese momento (Vermut tenía 36), expone que se sumergió en una espiral de violencia. En una oportunidad, la mujer declara haber querido salir de la casa del productor y que este se interpuso agresivamente en su camino.

“Una persona puede sentirse incómoda, creer o recordar que está siendo clara en su manera de querer parar la relación. Y a lo mejor no lo transmite de una manera en la que la otra persona lo pueda entender. También se añade el hecho de que esa persona, yo lo entiendo, puede sentir miedo a agravar la situación”, respondió el español.

Las repercusiones

El 26 de enero, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, CIMA, expresó la condena hacia la violencia sexual y a cualquier forma de abuso contra las mujeres. “Como mujeres profesionales nos preocupa especialmente el miedo de las víctimas a denunciar los hechos ocurridos en el cine y el audiovisual (...) El cine y el audiovisual español no constituyen una excepción a esta realidad y creemos que ha llegado la hora de decir basta”, enfatizaron en un comunicado.

Asimismo, la Unión de Actores y Actrices declararon a Europa Press que “esperan que las denuncias de las tres víctimas sigan los cauces legales”.

El tema también escaló a la política. La ministra de Igualdad – institución que vela por la eliminación de formas de violencia y discriminación hacia la mujer –, Ana Redondo, declaró en un hilo en X: “Desde el máximo respeto a la presunción de inocencia, manifestamos nuestra firme condena a las agresiones sexuales hacia las mujeres”.

La Academia de Cine de España también se refirió al respecto. “La Academia de Cine se solidariza con las víctimas de violencia sexual (...)La institución visibilizará la reivindicación del fin de los abusos en el cine en la próxima gala de los Premios Goya”, expresaron en su página web.

Otra de las repercusiones afectó directamente a una de las creaciones de Vermut. TVE, el servicio gratuito de streaming de Radio Televisión Española, retiró de su catálogo Magical Girl, la segunda película dirigida por Carlos Vermut.

Acusación a Armando Ravelo

Tras las revelaciones contra Carlos Vermut, la actriz Koset Quintana (Un punto menos sobre el cielo) publicó un texto y capturas de pantalla en su Instagram, donde acusó a Armando Ravelo, director de cine canario, de “haberla incitado al sexo” cuando tenía 14 años. Su posteo fue ampliamente comentado, con mensajes de apoyo e, incluso, con las palabras de otras actrices que confirmaron el extraño comportamiento de Ravelo.

En conversaciones con el medio EFE, Armando Ravelo reconoció los hechos, aunque negó que existiera violencia sexual. Asimismo, a TVE declaró que se retiraría del cine y de la vida pública, debido a las implicaciones de estas denuncias a su carrera.

Ravelo es conocido por dirigir películas como La tribu de las 7 islas (2017), La piel del volcán (2021) y Érase una vez en Canarias (2023). Su trayectoria, que inició en 2015 con Sweet Girl, llega a su fin en menos de una década tras las acusaciones.