La tensa previa de Luis Slimming en Viña: entre polémicas y críticas a la organización

Cuando el actor Daniel Alcaíno se bajó de Viña 2023 con su personaje Yerko Puchento, una de las primeras opciones que la organización del certamen pensó para su reemplazo fue Luis Slimming. El comediante de 37 años venía de una presentación descollante en el Festival del Huaso del Olmué de ese año. Sin embargo, Slimming declinó la proposición, amén del poco tiempo que tendría para preparar una nueva rutina -una semana- y recomendó en su lugar al humorista Diego Urrutia, quien tomó exitosamente el desafío.

Slimming siguió siendo observado por la organización para participar en el certamen, y como se preveía, fue uno de los primeros humoristas confirmados para la versión 2024.

Durante el año pasado se mantuvo en activo preparado material, no solo en casinos y eventos regionales, sino que solía hacer shows más íntimos en locales como Distrito 04 de San Miguel. También en bares de comedia, como el club Comedy. Ahí ha mostrado parte de su rutina para Viña, en la que despliega todos sus recursos; el chiste corto (a la usanza de su gran referente, Álvaro Salas), situaciones cotidianas, su experiencia como padrastro y alguna pincelada de la actualidad.

Además mantuvo sus propios canales de difusión, como el podcast El sentido del humor, y su canal de YouTube, donde entrevista a otros humoristas en el programa Entre broma y broma, con capítulos memorables donde demuestra toda su rapidez y chispa. El año pasado pasaron nombres como Edo Caroe, Stefan Kramer, Vicho Viciani, Karol Blum o Felo.

En 2023 también incursionó en la TV abierta, en el programa El Purgatorio, junto a la también humorista “Chiqui” Aguayo. En el espacio, Slimming muestra una versión bastante ácida de su humor. Pero hasta ahí, nada que amenazara en serio

Pero el pasado viernes 26 de enero, hubo un simple giro del destino. Un fuerte viraje en “U”. Resulta que Slimming fue pifiado durante su presentación en el Festival de la Voz de Chile Chico, en la región de Aysén. Tras la presentación conversó con Radio Biobío. Ahí fue escueto. “Saliendo de mi zona de confort. Así me preparo. Tratando de llegar a otros públicos y, en esa búsqueda, pasan esas cosas, pero para eso mismo fui, para aprender”.

Luis Slimming se refirió a su decisión de abandonar X tras comentario por velorio de Piñera. /Foto: AgenciaUno.

Como si fuera poco, tuvo un traspié en las redes sociales. La nueva plaza pública, donde cualquier escarnio es amplificado hasta el infinito. Ocurrió tras la muerte del expresidente Sebastián Piñera (el pasado 6 de febrero) en que preguntó cuántos de los 33 mineros rescatados desde las entrañas de la mina San José asistieron al velorio, ganándose un repudio de los usuarios porque varios de los mineros se apersonaron a despedir al expresidente.

Días después, en charla con Hugo Valencia del programa Zona de Estrellas, Slimming se refirió a la situación. “Quise hacer un comentario liviano, lo suficientemente cómico sin ser irrespetuoso. Me equivoqué”. El rechazo fue tal, que “Don Comedia” cerró su cuenta en X (antes conocido como Twitter).

En los días previos, Slimming se ha mostrado algo tenso. Así apareció en la rueda de prensa previa su show, ayer lunes 26. Al llegar, y a contrapelo de las palabras habituales en que se presenta al artista y habla brevemente, se optó por comenzar a responder de inmediato.

Fue respondiendo de modo algo apurado, pero no eludió el tema de las pifias. “El ‘Monstruo’ de Viña para mí es como el mar, como que es bonito pero también uno le tiene miedo, respeto. Hay gente que no ha vuelto (risas), la analogía es muy buena..o no sé (ríe)”, explica desatando las risas de los periodistas presentes. “Yo de verdad soñé con esto. Esa mezcla de tirarse al vacío, de no saber qué va a pasar, pero de querer hacerlo de todos modos y el tema de las pifias es parte del aprendizaje”.

“No conozco a ni un colega que no haya pasado un show malo, es parte del aprendizaje, de cada show malo aprende, de uno bueno también, es un constante aprendizaje”.

Asimismo, este martes fue consultado por una reportera del matinal Buenos días a todos (TVN) acerca de la fallida presentación de Javiera Contador, y respondió cuestionando a la organización: “Cuando me ha pasado tampoco he sabido como resolverlo, hay que resolver caso a caso. Yo creo que aquí pasa más por la organización que por la misma comediante, no sé qué tan móviles son los módulos de la organización, pero poner una competencia folclórica quizás hubiese ayudado. No sé si se pueden hacer esos cambios. Es importante blindar un poco al humorista, porque si seguimos tirando a los leones al humorista, después de un mar de pifias, vamos a tener rutinas de 15 minutitos, porque nadie puede aguantar eso”.

“Ayer la vi con mi equipo y estábamos nerviosos porque entró con un mar de pifias, producto de que la gente quería seguir premiando a Andrea. Fue muy difícil para ella dar vuelta esa situación, porque las pifias eran constantes. Yo siento que ahí claramente el nervio la hizo tratar de hablar muy rápido y cuando pasa eso no se escuchan los chistes”, dijo.

Luis Slimming se presentará este martes 27 de febrero en la tercera jornada del Festival de Viña, junto a los mexicano Maná y los australianos Men at work.