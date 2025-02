FloyyMenor sorprende con su nuevo single “Tú me calientas” junto a Gaby Music

El artista multiplatino FloyyMenor llega con fuerza este San Valentín con el lanzamiento de su nuevo sencillo Tú me calientas junto al productor puertorriqueño Gaby Music, el que ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

En Tú me calientas, se atreve a salir de su zona de confort y demostrar que su talento va más allá de la música. El video musical, dirigido por Michael Joseph, es una pieza cinematográfica que continúa la historia iniciada en su anterior sencillo Bayamón.

El nuevo tema encapsula la esencia del reggaetón moderno, con una producción impecable a cargo del renombrado productor Gaby Music. Este lanzamiento es solo el inicio de una experiencia en el mundo de FloyyMenor que mantendrá a la audiencia al borde del asiento.

FloyyMenor cerró un 2024 haciendo historia como el primer artista chileno en 25 años en liderar la lista “Hot Latin Songs” de Billboard por 14 semanas seguidas. Su impacto se vio reflejado en los Billboard Awards, donde ganó “Top Latin Song”, convirtiéndose en uno de los primeros chilenos en lograrlo. Su EP “El Comienzo” se posicionó entre los álbumes en español más escuchados en Spotify en 2024. Reconocido por VEVO como uno de los “Artistas a Seguir en 2025”, también conquistó TikTok con Gata only fue la canción global #1 del año con más de 70 mil millones de reproducciones.

Como broche de oro, el ex presidente Barack Obama incluyó Gata Only en su lista de “Música Favorita de 2024”. Este 2025, viene preparado para superar sus propios récords. Con este lanzamiento demuestra que su evolución artística no se detiene y que con su álbum debut YTSQS promete seguir marcando la historia del género.