Belenaza le responde a George Harris por su fracaso en Viña: “A mí también me pifiaron. Y soy de izquierda”

El comediante George Harris emitió una serie de descargos en redes sociales. A través de su cuenta de X se refirió por primera vez en extenso a su fracaso en el Festival de Viña, luego de no participar en la conferencia de prensa y evitar a los medios de comunicación.

“Las cuentas que atacan en su mayoría son bots qué casualidad que no tienen foto, ni nombre y menos seguidores. Pura paja de la izquierda. ¡Dan pena! NO ES FOME, es XENOFOBIA”, fue uno de los cuatro tuits que compartió la mañana de este miércoles.

A ese comentario respondió la humorista Belén Mora, más conocida como Belenaza, quien vivió un complejo paso por la Quinta Vergara en 2023, que incluyó pifias del Monstruo tras el recordado y extenso chiste de la ensalada. Aunque ella sí se llevó una gaviota de plata.

“George, a mi tambien me pifearon. Y soy de izquierda y chilena. Me pifearon porque un chiste estaba muy largo y no causo risas. Puede pasar. En cada show los comediantes nos exponemos a eso. No estoy de acuerdo con la cultura de la pifia. Al musico no lo pifean (sic)”, escribió la actual integrante de Detrás del Muro, programa de humor liderado por Kike Morandé en Chilevisión.

Además, el comediante venezolano acusó que lo que vivió en nuestro país es xenofobia: “¡Muchachos no es FOME es BOICOT! No es FOME, es Xenofobia. Vamos a llamar las cosas por su nombre. #FestivalViñaDelMar”, dijo en X.

Para cerrar, enfatizó en que no genera divisiones. “Y ojo, aquí no estoy creando divisiones ni le estoy faltando el respeto a nadie. Simplemente todos tenemos el derecho a defender nuestro punto de vista. Yo al chileno lo quiero y siempre le tendré afecto porque desde el día UNO me ha ido bien en su país además de tener grandes amistades”, escribió en un posteo que ya suma miles de interacciones.