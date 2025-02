Diosdado Cabello se burla de George Harris: “Presentó un show mediocre”

Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen chavista de Venezuela, se burló de la polémica presentación del comediante George Harris en el Festival de Viña 2025, calificándola de un “show mediocre”.

Al momento en que el público le planteó el tema, Cabello no había reconocido que se trataba del humorista venezolano. “Ustedes no me avisan a mí. (…) Es el mismo que pitaron en Viña de Mar porque presentó un show mediocre”, argumentó.

Durante su programa televisivo Con El Mazo Dando, Cabello ironizó sobre los rumores que sugerían que seguidores del chavismo habrían infiltrado al público para boicotear la actuación del humorista, quien es abiertamente crítico del gobierno de Nicolás Maduro.

El ministro cuestionó estas versiones con sarcasmo, señalando que, de ser cierto, el chavismo tendría una capacidad de influencia mucho mayor de la que se le atribuye. En ese sentido, también aprovechó para criticar a la líder opositora María Corina Machado, quien ha insistido en que ellos están perdiendo apoyo y fuerza dentro de Venezuela.

“Después dicen que estamos débiles, María Corina dice que estamos débiles. ¡Naaah! Podemos llegar a todos esos sitios”, dijo entre risas.

Recordemos que George Harris debutó en la Quinta Vergara el pasado domingo 23 de febrero, su rutina estuvo marcada por abucheos y discusiones con el público. Luego de este mal episodio, regresó a Miami, desde donde emitió declaraciones a Telemundo 51, en las que aseguró que no debió aceptar la invitación para el certamen viñamarino.

“Tuve una experiencia bastante rara, bizarra, que no se la deseo a ningún artista internacional, la verdad (…) Hay muchas cosas que se han mezclado en esta situación, muy incómodas, yo no debí aceptar la invitación a Viña, porque yo recibí muchas amenazas de que eso iba a pasar”, dijo.

Además, el comediante se descargó en X, con una serie de posteos que no hicieron más que acrecentar las polémicas en torno a su figura. “¡Muchachos no es FOME es BOICOT! No es FOME, es Xenofobia. Vamos a llamar las cosas por su nombre. #FestivalViñaDelMar”, escribio.