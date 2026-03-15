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    31 Minutos en Lollapalooza: “No nos imaginamos a las 3 de la tarde en un escenario grande”

    El show de títeres se presentó por partida doble este fin de semana en el festival del Parque O'Higgins, en el Kidzapalooza, espacio que se hizo chico: se repletó de público. En conversación con Culto, sus creadores, Álvaro Díaz y Pedro Peirano, desdramatizan el hecho.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    FOTO: PABLO VÁSQUEZ ROCHA - LA TERCERA

    Dos días a tablero vuelto en el Kidzapalooza marcó 31 Minutos. El espectáculo Radio Guaripolo convocó tanta gente que el comentario obligado de quienes acudieron era que, sin duda, el proyecto musical-televisivo debió presentarse en un escenario principal, más grande. Sin embargo, la dupla de Álvaro Díaz y Pedro Peirano pone la pelota al piso en charla con Culto.

    “De alguna manera, es el espacio que hay para 31 Minutos. Si tú ves el cartel, por mucho que hayamos tenido un gran año y todo, no aparecemos arriba, sino que en otro contexto, que es del Kidzapalooza -responde Álvaro Díaz-. En ese sentido, es un espacio que se ha hecho tradicional para nosotros, hemos venido cuatro años, tocado dos veces, fue aquí donde empezamos, entonces tiene alguna gracia. De alguna manera hay que adaptarse al festival”.

    FOTO: PABLO VÁSQUEZ ROCHA - LA TERCERA

    -¿No les interesa tocar en un escenario más grande?

    AD: Quizás sea interesante tocar en un escenario grande, pero tampoco me imagino haciendo 31 Minutos a las 3 de la tarde en un escenario grande, a nosotros nos gusta que esté más oscuro, que sea más agradable. Entonces, de alguna manera hay que adaptarse a las características del Lollapalooza. La mayoría de los números son artistas que ni siquiera conocemos, son para otra generación.

    Pedro Peirano: Ahora, sí es verdad que se llena bastante. Desde el punto de vista del público sí podría hacerse algo para que la gente lo vea con más comodidad. Pero es la oportunidad que tienen los papás de venir con los niños y compartir el festival.

    FOTO: PABLO VÁSQUEZ ROCHA - LA TERCERA

    - ¿Cómo vieron ustedes la reacción del público?

    PP: Lo emocionante de estos momentos es que llevamos bastante tiempo con proyectos que no tienen relación directa con el público, entonces, llegar al Lollapalooza donde el éxito depende de que te elijan a ti dentro de un festival más grande, de que te elijan a ti para ir a verte. Es muy emocionante y creo que siempre hemos tenido esa experiencia en Lollapalooza.

    - ¿Cómo adaptaron el show de Radio Guaripolo a Lollapalooza?

    AD: Lo pudimos hacer casi entero...

    PP: Es festivalero...

    AD: Sí, hay que sacarle un par de canciones, a veces por la duración, pero claro, es un show hecho para ir a festivales. Si no, no podríamos tocar. Entonces hemos ido aprendiendo que hay que hacer formatos que puedan entrar en este tipo de lugares. En otro escenario, por ejemplo, no podríamos armar la escenografía, acá queda armada y los otros grupos actúan delante, etc. Entonces, sí, hay una serie de condiciones que permiten que lo que ve hoy día el público sea más o menos el espectáculo completo.

    FOTO: PABLO VÁSQUEZ ROCHA - LA TERCERA

    -¿Qué viene ahora?, ¿los planes a futuro?

    AD: Nos vamos de gira el próximo viernes a Colombia, estamos en Estéreo Picnic y después en Movistar Arena de allá. Primera vez quedamos como en grande a Colombia y luego nos vamos a una gira bien extensa por México, por muchas ciudades...

    PP: Nos quedamos a vivir en México (risas)

    AD: Terminamos con un show sorpresa bien bien espectacular. Luego volvemos a Chile, esa gira continúa en Chile a mediados de año. Sur y norte. Y luego, en 31 Minutos estamos acostumbrados también a parar a veces y a pensar nuevos proyectos, a ver cómo se viene, en el fondo para dónde va el público y qué es lo que espera de nosotros. Yo creo que es fundamental para no agotarlo.

    PP: Y hay distintos proyectos. Tenemos proyectos editoriales también, pero lo importante es tener varios proyectos en distintos carriles. O sea, algunos duran mucho más que otros en realizarse, no todo es lo mismo. Entonces hay un momento en que hay que partir varios proyectos que son de más largo alcance.

    Más sobre:lollapalooza2026Música31 MinutosÁlvaro DíazPedro PeiranoMúsica Culto

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