    A 19 años del adiós de la original: mira el trailer del regreso de Malcolm in the Middle

    La producción trae de vuelta a Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek y compañía. Se lanzará en la plataforma Disney+ en 2026 y se perfila como uno de los grandes títulos de los próximos meses.

    Por 
    Equipo de Culto

    El revival de Malcolm in the middle se perfila como uno de los grandes estrenos del streaming de 2026. A casi dos décadas del epílogo de la serie original, el próximo año debutará Malcolm in the middle: Life’s still unfair, la producción de cuatro episodios que trae de vuelta a Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek y compañía.

    Este lunes se lanzó el primer trailer y se confirmó que la ficción debutará el 10 de abril de 2026 en la plataforma Disney+.

    “Mi vida es fantástica ahora. ¡Sólo tenía que alejarme de mi familia!”, exclama el protagonista en el adelanto, que luego lo muestra lidiando con el caos que se desata en las celebraciones del 40º aniversario de la boda de sus padres.

    La serie también selló el regreso de los actores Christopher Masterson (Francis) y Justin Berfield (Justin Berfield). En tanto, como se anunció previamente, Caleb Ellsworth-Clark asumirá el papel de Dewey, originalmente en manos de Erik Per Sullivan.

    Linwood Boomer, quien creó la ficción original, ejerce como guionista y productor ejecutivo.

    Revisa el trailer a continuación:

    Más sobre:SeriesMalcolm in the MiddleFrankie MunizBryan CranstonJane KaczmarekMalcolmDisney+HuluChristopher MastersonEmy ColigadoJustin BerfieldCaleb Ellsworth-ClarkKeeley KarstenLinwood BoomerMalcolm in the Middle: Life's Still UnfairSeries de CultoQue Ver

