Culto

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

La producción se basa en extensas conversaciones con el propio cineasta y en entrevistas inéditas con figuras como Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger y Jodie Foster. Revisa a continuación su fecha de estreno y su primer adelanto.

Por 
Equipo de Culto
A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese Brigitte Lacombe

Uno de los artistas más reputados del mundo tiene su propia serie documental. Bajo el título Mr. Scorsese, la producción de cinco capítulos se interna en la vida y carrera de Martin Scorsese, viajando desde su juventud hasta la actualidad.

En el primer adelanto, lanzado este lunes, el cineasta y sus amigos y colegas, entre ellos Steven Spielberg, reflexionan sobre cómo la versión del director de Taxi driver (1976) estuvo cerca de no estrenarse y aplicó una conjunto de medidas extremas para proteger la que se convertiría en una de sus películas más icónicas.

Según la sinopsis oficial, el proyecto de la directora Rebecca Miller “explora los temas que han fascinado a Scorsese, incluyendo el lugar del bien y del mal en la naturaleza fundamental de la humanidad” y “es un retrato de un hombre a través de su obra, explorando las múltiples facetas de un visionario que redefinió el cine, incluyendo su extraordinaria carrera y su singular historia personal”.

Con fecha de estreno para el próximo 17 de octubre en la plataforma Apple TV+, Mr. Scorsese se sustenta en extensas conversaciones con el propio cineasta y entrevistas inéditas con amigos, familiares y colaboradores creativos, como Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks y Rodrigo Prieto, junto con sus hijos, su esposa Helen Morris y amigos cercanos de la infancia.

“Este proyecto es el sueño de cualquier cineasta, haber tenido tanto acceso a leyendas de la industria, desde el propio Marty hasta sus prolíficos colaboradores, amigos cercanos y familiares. Fue un honor para mí que confiara en mí para crear este documental, que creo que conectará con todos, desde los más fieles fans de Scorsese hasta cualquiera que haya lidiado con el fracaso y haya aspirado a la fama”, explicó Miller.

Revisa el clip a continuación:

