A los 54 años muere Nicholas Brendon, actor de Buffy la cazavampiros

Nicholas Brendon, el actor estadounidense conocido por interpretar a Xander Harris en Buffy la Cazavampiros y a Kevin Lynch en Criminal Minds, falleció este viernes por causas naturales a sus 54 años, como dio a conocer su familia en un comunicado en redes sociales.

“Con profunda tristeza, les comunicamos el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales” , decía el texto que fue publicado en la propia cuenta del artista en X.

Para luego agregar: “La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida a lo largo de los años. En los últimos años, Nicky encontró su pasión en la pintura y el arte. Le encantaba compartir su talento con entusiasmo con su familia, amigos y admiradores”.

We are heartbroken to share the passing of our brother and son, Nicholas Brendon. He passed in his sleep of natural causes. pic.twitter.com/DqVQfVL8Xk — Nicholas Brendon (@NicholasBrendon) March 21, 2026

“Era apasionado, sensible y con una inagotable motivación para crear. Quienes lo conocieron de verdad sabían que su arte era uno de los reflejos más puros de quién era” , detallaba el comunicado.

Para luego pedir “privacidad en estos momentos de duelo y para celebrar la vida de un hombre que vivió con intensidad, imaginación y corazón”, y finalizar dando “gracias a todos los que nos han brindado su cariño y apoyo”.

Como detalló Variety, Brendon adquirió notoriedad, y se ganó el cariño del público, encarnando a Xander, uno de los mejores amigos de Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) y quien hacía los comentarios sarcásticos, mientras luchaban contra las fuerzas de la oscuridad a lo largo de las siete temporadas de la serie que debutó en 1997.

Gracias a la fama obtenida con Buffy la Cazavampiros, el actor nacido el 12 de abril de 1971 en Los Angeles, California, logró papeles en películas como Demon Island, Coherence y Verano Bizarro, una adaptación de la obra de teatro Psycho Beach Party, de Charles Busch, donde actuó con Amy Adams y Lauren Ambrose.

Brendon junto al elenco de Buffy la Cazavampiros. Foto: Archivo.

Entre sus otros trabajos televisivos más conocidos se cuentan su participación en 21 episodios de la serie Criminal Minds, encarnando al exhacker Kevin Lynch, y la sitcom Kitchen Confidential, que llevó a la pantalla las memorias homónimas del chef Anthony Bourdain. En esta última realización, que duró solo una temporada, Brendon trabajó junto a Bradley Cooper.

Tras el final de Buffy, en 2003, Brendon comenzó a tener problemas de adicción y de salud mental, anunciando en una convención de fans en 2004 que iba a ingresar a un centro de rehabilitación para tratar su alcoholismo.

Fue arrestado en varias ocasiones y, desde 2010, se enfrentó a cargos que incluían vandalismo grave, resistencia a la autoridad, daños a la propiedad y lesiones corporales graves a su cónyuge. Como consignó The Hollywood Reporter, esta última acusación se resolvió con un acuerdo de culpabilidad que incluía tres años de libertad condicional.

De acuerdo con Variety, Brendon era un usuario ocasional de redes sociales y publicaba actualizaciones periódicas en Facebook e Instagram sobre su vida y su salud, además de compartir algunas de sus pinturas.