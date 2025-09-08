SUSCRÍBETE
A los 81 años muere Rick Davies, fundador y cantante de los esenciales Supertramp

El músico fue una de las partes fundamentales del grupo que se tomó los años 70 con su música serena, que iba del rock al jazz. La agrupación lamentó su partida.

Rick Davies, vocalista y compositor de Supertramp, una de las bandas más significativas emergidas en la órbita pop rock de los años 70 y responsable de algunos de los éxitos más conocidos de la agrupación, como Goodbye Stranger y My Kind Of Lady, falleció a los 81 años, según informó el grupo a través de un comunicado.

Davies falleció el sábado 6 de septiembre tras más de una década en tratamiento contra el mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la sangre.

“Como compositor, junto con su compañero Roger Hodgson, fue la voz y el pianista detrás de las canciones más icónicas de Supertramp, dejando una marca indeleble en la historia de la música rock”, aseveró un comunicado de Supertramp.

“Su voz conmovedora y su inconfundible toque en el Wurlitzer (piano eléctrico) se convirtieron en el latido del sonido de la banda”, agregó.

Nacido en Swindon, en el suroeste de Inglaterra, en 1944, Davies creció con amor por el jazz, el blues y el piano, y ayudó a formar Supertramp en 1970 tras publicar un anuncio en una revista en busca de músicos.

El álbum del grupo Breakfast in America, ganador de un Grammy en 1979 y uno de los más relevantes de esos años, les convirtió en uno de los referentes culturales de la época, mezclando elementos del rock clásico y el pop y ganándose los elogios de la revista Rolling Stone, que calificó el trabajo de “perfecto de manual”.

Davies, que también tocaba los teclados y la armónica, llevó adelante la banda tras la marcha de Hodgson en 1983, pero disolvió el grupo a finales de la década.

“Más allá del escenario, Rick era conocido por su calidez, resistencia y devoción a su esposa Sue, con la que compartió más de cinco décadas”, dijo la banda en su comunicado, según detallan distintas agencias.

“La música y el legado de Rick siguen inspirando a muchos y dan testimonio de que las grandes canciones nunca mueren, siguen vivas”.

