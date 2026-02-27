A los 86 años muere Neil Sedaka, leyenda del pop y el rock and roll

El cantante y compositor estadounidense Neil Sedaka, una de las figuras más reconocidas del pop y el rock and roll de las décadas de 1960 y 1970, murió a los 86 años, según confirmó su familia en un comunicado difundido por el Daily Mail.

“Estamos devastados por la repentina partida de nuestro amado esposo, padre y abuelo, Neil Sedaka. Un verdadero ícono del rock and roll, una inspiración para millones, pero sobre todo un ser humano increíble que será profundamente extrañado”, señalaron sus cercanos.

De acuerdo con reportes previos del medio TMZ, el artista fue trasladado a un hospital durante la mañana del viernes, luego de presentar un malestar al despertar.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, Sedaka inició su carrera musical en la década de 1950 como parte del grupo The Tokens, antes de consolidarse como solista y convertirse en una de las voces más populares de su generación.

Entre sus mayores éxitos figura Breaking Up Is Hard To Do, una de las canciones más emblemáticas del pop sesentero, a la que se suman temas como Oh! Carol y Calendar Girl, que lo posicionaron en los primeros lugares de los rankings internacionales.

Durante la década de 1970, el artista logró revitalizar su carrera con sencillos como Laughter in the Rain y Bad Blood, ampliando su alcance a nuevas audiencias. Sobre el primero, el propio Sedaka reconocía que “revivió mi carrera para mucha gente que nunca había oído hablar de mí”.

A lo largo de su trayectoria, fue nominado en cinco ocasiones a los premios Grammy y, en 1983, ingresó al Songwriters Hall of Fame, consolidando su legado como uno de los compositores más prolíficos de su generación.

Con más de 500 canciones escritas o coescritas, Sedaka dejó una huella duradera en la música popular del siglo XX. Su estilo melódico y su distintiva voz lo convirtieron en una referencia del pop clásico, cuyo impacto continúa vigente hasta hoy.