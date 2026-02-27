SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    A los 86 años muere Neil Sedaka, leyenda del pop y el rock and roll

    Deceso del cantante y compositor detrás de Oh! Carol, fue dado a conocer por su familia.

    Por 
    Luis Cerda

    El cantante y compositor estadounidense Neil Sedaka, una de las figuras más reconocidas del pop y el rock and roll de las décadas de 1960 y 1970, murió a los 86 años, según confirmó su familia en un comunicado difundido por el Daily Mail.

    “Estamos devastados por la repentina partida de nuestro amado esposo, padre y abuelo, Neil Sedaka. Un verdadero ícono del rock and roll, una inspiración para millones, pero sobre todo un ser humano increíble que será profundamente extrañado”, señalaron sus cercanos.

    De acuerdo con reportes previos del medio TMZ, el artista fue trasladado a un hospital durante la mañana del viernes, luego de presentar un malestar al despertar.

    Nacido en Brooklyn, Nueva York, Sedaka inició su carrera musical en la década de 1950 como parte del grupo The Tokens, antes de consolidarse como solista y convertirse en una de las voces más populares de su generación.

    Entre sus mayores éxitos figura Breaking Up Is Hard To Do, una de las canciones más emblemáticas del pop sesentero, a la que se suman temas como Oh! Carol y Calendar Girl, que lo posicionaron en los primeros lugares de los rankings internacionales.

    Durante la década de 1970, el artista logró revitalizar su carrera con sencillos como Laughter in the Rain y Bad Blood, ampliando su alcance a nuevas audiencias. Sobre el primero, el propio Sedaka reconocía que “revivió mi carrera para mucha gente que nunca había oído hablar de mí”.

    A lo largo de su trayectoria, fue nominado en cinco ocasiones a los premios Grammy y, en 1983, ingresó al Songwriters Hall of Fame, consolidando su legado como uno de los compositores más prolíficos de su generación.

    Con más de 500 canciones escritas o coescritas, Sedaka dejó una huella duradera en la música popular del siglo XX. Su estilo melódico y su distintiva voz lo convirtieron en una referencia del pop clásico, cuyo impacto continúa vigente hasta hoy.

    Más sobre:Neil SedakaMúsica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos

    Bill Clinton asegura que no tenía conocimiento de los delitos sexuales de Epstein: “No vi nada ni hice nada malo”

    Capturan en República Dominicana a acusado de homicidio de ciudadano venezolano en La Vega: escapó de Chile en 2025

    Proyecto Puerto Exterior de San Antonio entra en etapa final para obtener su permiso ambiental

    Detenido por robo escapa desde calabozo de la 47ª Comisaría en Las Condes

    Pakistán eleva a casi 300 los talibanes y “terroristas” muertos en sus ataques en Afganistán

    Lo más leído

    1.
    Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”

    Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”

    2.
    Pastor Rocha: el comediante que desafía la fe evangélica y que cierra una semana del humor en Viña que fue de menos a más

    Pastor Rocha: el comediante que desafía la fe evangélica y que cierra una semana del humor en Viña que fue de menos a más

    3.
    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    4.
    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Capturan en República Dominicana a acusado de homicidio de ciudadano venezolano en La Vega: escapó de Chile en 2025
    Chile

    Capturan en República Dominicana a acusado de homicidio de ciudadano venezolano en La Vega: escapó de Chile en 2025

    Detenido por robo escapa desde calabozo de la 47ª Comisaría en Las Condes

    Gobierno ingresa veto a la Ley Integral de Personas Mayores por artículos relacionados a materias laborales

    Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos
    Negocios

    Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos

    Proyecto Puerto Exterior de San Antonio entra en etapa final para obtener su permiso ambiental

    Enel Chile anotó fuerte alza en sus ganancias de 2025 ante efecto contable en su filial de generación

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30
    Tendencias

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    En vivo: Alejandro Tabilo juega ante Sebastián Báez por los cuartos de final del BCI Seguros ChileOpen
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo juega ante Sebastián Báez por los cuartos de final del BCI Seguros ChileOpen

    “Valórenlo”: los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en la previa del clásico entre Betis y Sevilla

    “Recibir pago por no realizar su mayor esfuerzo”: tenista argentino es suspendido por más de seis años

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    A los 86 años muere Neil Sedaka, leyenda del pop y el rock and roll
    Cultura y entretención

    A los 86 años muere Neil Sedaka, leyenda del pop y el rock and roll

    Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”

    Milo J a fondo: “Yo híper escucho a Charly García y Soda Stereo, no puedes ignorar a esos genios”

    Bill Clinton asegura que no tenía conocimiento de los delitos sexuales de Epstein: “No vi nada ni hice nada malo”
    Mundo

    Bill Clinton asegura que no tenía conocimiento de los delitos sexuales de Epstein: “No vi nada ni hice nada malo”

    Pakistán eleva a casi 300 los talibanes y “terroristas” muertos en sus ataques en Afganistán

    Médicos Sin Fronteras advierte condiciones “catastróficas” en Gaza y rechaza orden de Israel de retirarse de la franja

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango