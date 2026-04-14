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    Los descargos de Emiliano Endrizzi tras el grito de “bomba” en un avión

    El futbolista de Gimnasia de Jujuy compartió un video en el que ofrece disculpas por su actuar.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    El futbolista de Gimnasia de Jujuy que gritó “bomba” en un avión compartió un video en el que ofrece disculpas por su actuar. Emiliano Endrizzi recuperó la libertad y explicó su actuar.

    Quería pedir disculpas a los pasajeros, a la aerolínea, a la policía aeronáutica, al club, a los hinchas y a toda la gente que se vio afectada”, señaló de entrada, en referencia a la amenaza de bomba que realizó en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán.

    Estoy arrepentido. Mi intención nunca fue provocar disturbios ni provocar miedo ni asustar a nadie”, continuó.

    A pesar de aquello, Endrizzi continuará siendo investigado por los delitos de intimidación pública y atentado a la seguridad de medios de transporte y comunicación. “Quiero ser respetuoso con la Justicia, estoy a disposición”.

    Al mismo tiempo, tuvo palabras para el equipo que defiende. “También quiero agradecer al club, que siempre estuvo desde el minuto uno con conmigo y mi familia, a la gente que me acompañó a mí y a mi familia en estas horas, y al hincha por su mensaje”, cerró.

    Cabe señalar que al futbolista se le permitió retomar la libertad provisoria bajo una serie de condiciones estrictas, entre ellas destaca que tendrá que presentarse cada siete días ante la Policía Federal, notificar cualquier cambio de domicilio y no podrá salir del país sin autorización judicial.

    Otras acciones

    Además de lo anterior, la aerolínea Flybondi había señalado que estudiaba acciones legales en contra del deportista.

    “La compañía informa que el vuelo FO5181 que debía despegar a las 13:25 del Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy con destino a Buenos Aires, recibió una amenaza de bomba por parte de un pasajero”, indicaron de entrada en un comunicado.

    “Ante esta situación, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La compañía se encuentra trabajando en conjunto con las autoridades del Gobierno de Jujuy y con los organismos intervinientes dado que se trata del segundo hecho de estas características en las últimas 48 horas, lo que genera un impacto directo en la operación”, continuaron.

    “Como consecuencia de la irresponsabilidad de este pasajero la operación del día se verá afectada, con demoras y cancelaciones impactando en más de 1200 pasajeros. Producto de esto, Flybondi evalúa impulsar las acciones que por derecho correspondan contra todos los eventuales responsables. Toda la información vinculada al procedimiento y al pasajero involucrado será administrada por las autoridades competentes”, concluyeron.

    Por otro lado, también el club evalúa sanciones. El presidente del club, Walter Morales, enfatizó que “el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto. Sí el jugador que lo hizo, y vamos a tomar las medidas correspondientes y obviamente a ponernos a disposición de la Justicia”.

    Consultado por una eventual desvinculación, el dirigente indicó que esa opción está en evaluación. “Totalmente, es lo que estamos evaluando”, afirmó.

    Morales también se refirió al contexto del incidente y a la posición institucional. “El contexto que vive el mundo hoy no admite ningún tipo de estas bromas”, sostuvo. “Estamos tratando de salvar el nombre de Gimnasia, porque no es responsable de nada de esto. Nosotros vamos a salvaguardar a la institución, que es lo más importante para nosotros”, añadió.

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    Más sobre:FútbolEmiliano EndrizziGimnasia de Jujuy

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