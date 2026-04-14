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    Ley miscelánea incluirá fórmula para fiscalizar el contrabando de cigarrillos y mejorar recaudación

    De acuerdo a quienes conocen el proyecto, la idea del gobierno es que dentro del proceso de fiscalización se puedan requisar los camiones sorprendidos con cargamento ilegal.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    PDI de Chile

    Este miércoles a las 21 horas, el Presidente José Antonio Kast, anunciará los ejes de su proyecto misceláneo, que incluye medidas tributarias como la rebaja del impuesto a las empresas desde el 27% al 23% en tres años, la reintegración del sistema tributario, medidas de impulso a la inversión y medida para fomentar el empleo.

    Pero también hay otras medidas que buscará mejorar la recaudación. Una de ellas apunta a endurecer las penas al contrabando de cigarrillos.

    La norma vigente hoy establece tramos diferenciados. Así, cuando el contrabando sea menor a 10 unidades tributarias mensuales (UTM), la pena de multa será entre 1 a 5 veces el valor de la mercancía. En caso de reincidencia, y cuando se trate de tabaco y sus derivados, bebidas alcohólicas, fuegos artificiales, productos farmacéuticos y juguetes, se aplicará, además, la pena de presidio menor en grado mínimo (de 61 a 540 días).

    Cuando el monto del contrabando sea entre las 10 y 25 UTM se aplicará una multa 1 a 5 veces valor de mercancía, además de la pena de presidio menor en grado medio (541 días a 3 años).

    Para los delitos de contrabando por sobre las 25 UTM la multa será de 1 a 5 veces el valor de la mercancía, y una pena de presidio menor en sus grados medio a máximo (541 días a 5 años).

    Además, establece como agravante especial, que aumenta en un grado la pena de presidio, en dos situaciones puntuales: cuando los productos estén afectos a tributación especial y adicional, -como el caso del tabaco y las bebidas alcohólicas, - y cuando exista reincidencia.

    De acuerdo a quienes conocen el proyecto, la idea del gobierno es que dentro del proceso de fiscalización de se puedan requisar los camiones o el medio de transporte que transiten con cigarros que no tengan la factura correctamente emitida que permitan acreditar que ese cargamento es legal.

    De esta manera, fuente del gobierno plantean que esta fórmula será disuasiva, ya que el conductor de esa camión no se arriesgará a circular con el cargamento falso, ya que podría perder su camión.

    Más sobre:ContrabandoCigarrillos

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