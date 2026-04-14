SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    De Oasis a Iron Maiden: qué artistas entran al Salón de la Fama del Rock and Roll este 2026

    La selección de este año ha sido polémica pero también incluye a alguno de los nombres sagrados del pop y el rock de los últimos 40 años: Phil Collins, Iron Maiden, Oasis y Sade, entre otros. Revisa aquí el listado.

    Por 
    Equipo de Culto
    Pedro Rodríguez

    Es una de las entidades más prestigiosas de la música a nivel mundial. Pero también una de las más polémicas y que siempre abre debate con respecto a su forma de funcionar, sus nominados y los que quedan en el camino.

    El Salón de la Fama del Rock & Roll es una organización estadounidense dedicada a homenajear a los artistas más influyentes y reconocidos en la historia de la música popular. Aunque su nombre destaca el rock and roll, la organización se ha abierto en los últimos años y ha incluido a músicos de géneros tan disímiles como el hip hop, el soul, el pop, el blues y el country. Su sede se encuentra en Cleveland, Ohio, y desde su creación, representa el máximo reconocimiento para quienes han dejado una huella extensa en la industria musical.

    Para ser elegibles, los artistas deben haber publicado su primera grabación comercial al menos 25 años antes de la nominación. El proceso de selección involucra a un jurado compuesto por más de mil doscientos profesionales del sector, incluyendo músicos, historiadores y representantes de la industria. Cada año, la institución recibe una nueva promoción de miembros, cuya incorporación simboliza la consolidación de una carrera artística de impacto global.

    Quiénes ingresaron este año al Salón de la Fama del Rock and Roll

    La promoción de 2026 confirma la entrada de nombres transversalesy diversos: Oasis, Phil Collins, Iron Maiden, Sade, Wu-Tang Clan, Billy Idol, Joy Division/New Order y el fallecido Luther Vandross. Para esta temporada, son los nombres que la institución ha querido reconocer como lo más importante del patrimonio de la música popular.

    En el caso de Oasis, resulta particularmente especial: se juntaron el año pasado y han iniciado una de las giras más rentables de las últimas décadas, por lo que su reconocimiento corona un camino intenso y de resurrección.

    Iron Maiden en Chile: mira acá los detalles de la venta de entradas.

    Iron Maiden también es un ejemplo singular. El Salón de la Fama del Rock and Roll -pese a su nombre- nunca ha tenido demasiada empatía con el heavy metal, a momentos incluso lo ha despreciado. Con La Doncella de Hierro, uno de los iconos sagrados del género, la deuda queda saldada.

    No todos los nominados logran ingresar cada año. En 2026, varios artistas de renombre quedaron fuera de la selección final. Entre ellos figuran Mariah Carey, Lauryn Hill, INXS, Melissa Etheridge, Jeff Buckley, Pink, New Edition y Shakira.

    Más sobre:OasisIron MaidenSadeSalón de la Fama del Rock and RollBilly IdolJoy DivisionNew OrderMúsicaMúsica cultoShakiraCleveland

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    SLEP Santiago Centro inicia proceso deliberativo para que liceos emblemáticos instalen detectores de metales

    Senador Núñez tilda de “irresponsable” la rebaja de impuesto corporativo en reforma de Kast y advierte “inestabilidad social”

    Delegado Codina destaca entrega de cifra semanal de homicidios: “Es darle prioridad al combate de la violencia y la delincuencia”

    El FMI mejora proyección de crecimiento 2026 para Chile y calcula que el desempleo caerá del 8% en 2027

    Al menos 16 heridos deja un tiroteo en una escuela al sur de Turquía

    Ley miscelánea: Gobierno estima en hasta US$ 1.300 millones el costo fiscal de medida de incentivo al trabajo

    Lo más leído

    1.
    Llega a Chile uno de los sucesos de Bolivia y el artista tras Actriz, la canción de Américo que genera conversación

    Llega a Chile uno de los sucesos de Bolivia y el artista tras Actriz, la canción de Américo que genera conversación

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Servicios

    Temblor hoy, martes 14 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 14 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    SLEP Santiago Centro inicia proceso deliberativo para que liceos emblemáticos instalen detectores de metales
    Chile

    SLEP Santiago Centro inicia proceso deliberativo para que liceos emblemáticos instalen detectores de metales

    Senador Núñez tilda de “irresponsable” la rebaja de impuesto corporativo en reforma de Kast y advierte “inestabilidad social”

    Delegado Codina destaca entrega de cifra semanal de homicidios: “Es darle prioridad al combate de la violencia y la delincuencia”

    El FMI mejora proyección de crecimiento 2026 para Chile y calcula que el desempleo caerá del 8% en 2027
    Negocios

    El FMI mejora proyección de crecimiento 2026 para Chile y calcula que el desempleo caerá del 8% en 2027

    Ley miscelánea: Gobierno estima en hasta US$ 1.300 millones el costo fiscal de medida de incentivo al trabajo

    Demanda de petróleo cae y oferta sufre mayor disrupción histórica" por conflicto en Medio Oriente

    Cómo es el búnker militar que Trump quiere construir bajo su nuevo salón de baile en la Casa Blanca
    Tendencias

    Cómo es el búnker militar que Trump quiere construir bajo su nuevo salón de baile en la Casa Blanca

    Con una laptop y YouTube: por qué el show de Justin Bieber en Coachella está dando que hablar

    Cuáles son los siguientes pasos de la NASA para que la humanidad vuelva a la Luna, tras el retorno de Artemis II

    La Titan Forest Patagonia alista su segunda versión con sede en Villa Cerro Castillo
    El Deportivo

    La Titan Forest Patagonia alista su segunda versión con sede en Villa Cerro Castillo

    Diablos y Diablas Junior dan un nuevo paso hacia el Mundial 2027 en la Copa Panamericana de Santiago

    El Barcelona se queja ante la UEFA por el césped del Metropolitano y tensiona la vuelta con el Atlético en Champions

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    De Oasis a Iron Maiden: qué artistas entran al Salón de la Fama del Rock and Roll este 2026
    Cultura y entretención

    De Oasis a Iron Maiden: qué artistas entran al Salón de la Fama del Rock and Roll este 2026

    ZZ Top regresa a Chile con show en el Teatro Caupolicán

    Dominga Sotomayor estrenará La Perra en Cannes 2026: “Es una película muy libre”

    Al menos 16 heridos deja un tiroteo en una escuela al sur de Turquía
    Mundo

    Al menos 16 heridos deja un tiroteo en una escuela al sur de Turquía

    Reino Unido anuncia para el viernes en París la cumbre que estudiará una “misión de paz internacional” en Ormuz

    Irán destinará parte de los ingresos petroleros a la reconstrucción tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?
    Paula

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot