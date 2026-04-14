De Oasis a Iron Maiden: qué artistas entran al Salón de la Fama del Rock and Roll este 2026

Es una de las entidades más prestigiosas de la música a nivel mundial. Pero también una de las más polémicas y que siempre abre debate con respecto a su forma de funcionar, sus nominados y los que quedan en el camino.

El Salón de la Fama del Rock & Roll es una organización estadounidense dedicada a homenajear a los artistas más influyentes y reconocidos en la historia de la música popular. Aunque su nombre destaca el rock and roll, la organización se ha abierto en los últimos años y ha incluido a músicos de géneros tan disímiles como el hip hop, el soul, el pop, el blues y el country. Su sede se encuentra en Cleveland, Ohio, y desde su creación, representa el máximo reconocimiento para quienes han dejado una huella extensa en la industria musical.

Para ser elegibles, los artistas deben haber publicado su primera grabación comercial al menos 25 años antes de la nominación. El proceso de selección involucra a un jurado compuesto por más de mil doscientos profesionales del sector, incluyendo músicos, historiadores y representantes de la industria. Cada año, la institución recibe una nueva promoción de miembros, cuya incorporación simboliza la consolidación de una carrera artística de impacto global.

Quiénes ingresaron este año al Salón de la Fama del Rock and Roll

La promoción de 2026 confirma la entrada de nombres transversalesy diversos: Oasis, Phil Collins, Iron Maiden, Sade, Wu-Tang Clan, Billy Idol, Joy Division/New Order y el fallecido Luther Vandross. Para esta temporada, son los nombres que la institución ha querido reconocer como lo más importante del patrimonio de la música popular.

En el caso de Oasis, resulta particularmente especial: se juntaron el año pasado y han iniciado una de las giras más rentables de las últimas décadas, por lo que su reconocimiento corona un camino intenso y de resurrección.

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Iron Maiden también es un ejemplo singular. El Salón de la Fama del Rock and Roll -pese a su nombre- nunca ha tenido demasiada empatía con el heavy metal, a momentos incluso lo ha despreciado. Con La Doncella de Hierro, uno de los iconos sagrados del género, la deuda queda saldada.

No todos los nominados logran ingresar cada año. En 2026, varios artistas de renombre quedaron fuera de la selección final. Entre ellos figuran Mariah Carey, Lauryn Hill, INXS, Melissa Etheridge, Jeff Buckley, Pink, New Edition y Shakira.