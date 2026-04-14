A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Barcelona por la Champions League

Este martes se paraliza el fútbol europeo con los partidos decisivos de la Champions League , donde se definen las revanchas de los cuartos de final, y uno de los primeros duelos enfrenta a Atlético de Madrid con Barcelona.

Se trata de un duelo de vuelta al que los colchoneros llegan con ventaja, tras marcar un 2-0 en la ida de la semana pasada ante el cuadro azulgrana.

Cuándo juega Atlético vs. Barcelona

El partido de Atlético de Madrid contra Barcelona es este martes 14 de abril, a las 15:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el el estadio Riyadh Air Metropolitano de España.

Dónde ver a Atlético vs. Barcelona

El partido de Atlético de Madrid contra Barcelona se transmite en el canal ESPN .

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