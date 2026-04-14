A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Barcelona por la Champions League
Este martes se juega el esperado duelo de vuelta, que definirá al club español que supere los cuartos de final de la máxima cita europea.
Este martes se paraliza el fútbol europeo con los partidos decisivos de la Champions League , donde se definen las revanchas de los cuartos de final, y uno de los primeros duelos enfrenta a Atlético de Madrid con Barcelona.
Se trata de un duelo de vuelta al que los colchoneros llegan con ventaja, tras marcar un 2-0 en la ida de la semana pasada ante el cuadro azulgrana.
Cuándo juega Atlético vs. Barcelona
El partido de Atlético de Madrid contra Barcelona es este martes 14 de abril, a las 15:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el el estadio Riyadh Air Metropolitano de España.
Dónde ver a Atlético vs. Barcelona
El partido de Atlético de Madrid contra Barcelona se transmite en el canal ESPN.
La cobertura online de la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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