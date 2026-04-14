Senador Bianchi (Ind.) por megarreforma del gobierno: “Cuando a algo le llaman Tutti frutti, eso ya parte mal”

El Plan de Reconstrucción Nacional que será presentado mañana por el Presidente José Antonio Kast en una cadena nacional se ha tomado el debate político y ha generado - aún sin conocerse la totalidad de sus alcances- rechazo y apoyos.

En conversación con Desde La Redacción de La Tercera, el senador independiente, Karim Bianchi, quien puede transformarse en un voto clave para el futuro de la megarreforma manifestó su disposición a conversar sobre el proyecto, pero cuestionó que este se ingresara como un solo paquete y no en diversos proyectos como han pedido diversos actores políticos.

“No tengo un sesgo, ni una visión desde más lo político, y de hecho me molesta un poco que algunos le guste tanto que el gobierno parta mal, no siendo parte del gobierno, ni que me represente tampoco las ideas de ellos. Pero sí me preocupa mucho, no me gusta, la técnica legislativa que se está usando . Esta cosa miscelánea, de meter todo, porque ya cuando a algo le llaman Tutti frutti, eso ya, digamos, parte mal”, empezó diciendo en el legislador que representa Magallanes.

“A mí esa cosa así mezclada toda no me gusta, ni en este gobierno ni en ninguno. Creo que la leyes misceláneas son una mala forma de legislar y cuando tú tiras las medidas que supuestamente van a ser potentes, yo la desconozco, todavía no no ingresa esto al Congreso, creo yo que deben tener un tratamiento diferente más una que tiene una especie o directamente casi una reforma tributaria ”, recalcó.

Sobre lo que se conoce del proyecto, Bianchi sostuvo que quisiera ver que trae aparejado la rebaja del impuesto corporativo y “ si hay alguna alternativa. de que entre más beneficios a la clase media, a las pymes ”.

Consultado sobre si el gobierno había conversado con él previo a la presentación de la mega rreforma Bianche señaló que: “No, y ojalá que no lo hagan, porque a mis colegas les gusta que les soben el lomo antes, que empiecen a machacar la carne para que quede blandita y pedir ciertas cosas y tratar de avanzar y cada uno hacerse el artista. Yo espero que conmigo no hable, espero que me traigan el proyecto y espero que el proyecto me convenza. Y cuando yo lea el proyecto, si tengo alguna duda, se la voy a hacer llegar a los ministros o a los asesores especialistas en la materia para que lo puedan aclarar”, manifestó.

No obstante, señaló que “me choca que el ministro García Ruminot diga que es intransable, no recuerdo la palabra exacta, irrenunciable, esta materia (rebaja al impuesto corporativo). ¡Sepárelo! Porque puede esto traer una no mayoría de los votos", recalcó.

Critica visión en materia de seguridad

En tanto, el senador Bianchi, quien preside al comisión de Seguridad Pública, del Senado, manifestó una visión crítica respecto del gobierno en esta materia.

Primero dijo que si se mezclaran en la discusión legislativa medidas de seguridad y tributarias sería un error.

“Si fuera seguridad junto con materia tributaria y de emprendimiento, esto de reconstrucción, sería un desastre”, subrayó.

Luego continuó profundizando sobre la materia: “Yo pedí el plan de seguridad que se entregue en la comisión, partiendo por la comisión, y me parece que acá no hay un plan de seguridad para nada ”.

“La gente entiende que en un mes no va a cambiar en gran medida las condiciones, pero yo tampoco veo un plan. Entonces, lo que hay hoy en materia de seguridad es desastroso. No vamos a avanzar en nada con lo que hay".

Consultado por el desempeño de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, Bianchi sostuvo: “Ha tenido que salir a apagar otras cosas que a uno le hubiese gustado que no hubiesen ocurrido, como el tema de la PDI. Pero eso se apaga con proyectos, se apaga con decisiones. Yo cuando veo al gobierno haciendo una zanja, luego ayer se dice, mire, la zanja no va a avanzar en la medida que se esperaba que avance... , ya cuando estén avanzando, la otra parte de la zanja se les va a tapar por producto del viento, de la arcilla que va a caer. Hay que mantenerla. Entonces, la zanja en sí mismo va a ser un fracaso”.

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