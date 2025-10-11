SUSCRÍBETE
Adiós a Diane Keaton, un talento único que se volvió un ícono del cine y la cultura popular

La estrella que brillara en la saga El Padrino y en Annie Hall, pasó a la historia como una de las más célebres de su generación. Sus interpretaciones, rebosantes en carisma, le dieron reconocimiento y la volvieron una suerte de ícono de la cultura popular. Hasta le dio nombre a una canción del dúo chileno Dënver.

Por 
Joaquín Díaz
 
Felipe Retamal
Diane Keaton

La actriz estadounidense Diane Keaton, ícono de Hollywood y una de las figuras más reconocidas del cine de las últimas cinco décadas, falleció el sábado 11 de octubre a los 79 años, en California.

El deceso de la intérprete fue informado por la revista People, tras obtener la confirmación con un portavoz de la familia, quien pidió discreción. “No hay más detalles disponibles por el momento, y su familia ha solicitado privacidad en este momento de profunda tristeza”.

Keaton alcanzó la fama en la década de 1970 con su papel de Katherine “Kay” Adams, la atormentada esposa de Michael Corleone (Al Pacino), en El Padrino (1972) y El Padrino II (1974). Un rol que le resultó sorpresivo, pues ella no había leído el libro betseller de Mario Puzo, por lo que no conocía al personaje que debía interpretar. “Creo que lo más amable que alguien ha hecho por mí... es que me eligieron para El Padrino y ni siquiera lo leí. No sabía nada”, le comentó a People en el año 2022. “Simplemente andaba por ahí haciendo audiciones. Creo que fue increíble. Y luego tuve que leer el libro”. La línea “fue un accidente ¿verdad, Michael?“, se volvió legendaria. La actriz regresó con el rol para El Padrino III (1990), la última y vilipendidada película de la saga.

Diane Keaton, como "Kay" Adams en El Padrino.

Tras el éxito de aquella trilogía que marcó el cine, Keaton consolidó su carrera con su célebre interpretación del interés amoroso de Woody Allen en la comedia romántica Annie Hall (1977), cinta cuyo guión fue trabajado por el mismo director. Su inolvidable rol le valió ganar el premio Óscar a Mejor Actriz. La historia dice que ella misma fue el modelo para el personaje. Aquel rol, de una mujer poco convencional, la volvió una suerte de ícono de estilo y una referencia que creció con los años. Incluso, el dúo chileno Dënver tiene una canción que lleva su nombre, en su álbum Música, gramática, gimnasia (201).

Pese a que se volvió una actriz exitosa en sus años iniciales, alguna vez comentó que nunca veía las películas en que trabajaba. De alguna forma, era una persona insegura de su propio talento. “Simplemente no me gusta cómo me veo ni cómo hablo”, le dijo a People.

Otros de sus trabajos destacados fueron sus papeles en películas comoEl padre de la novia, Sleeper, Love and Death, Looking for Mr. Goodbar, The First Wives Club y Something’s Gotta Give, junto a Jack Nicholson, película por la que recibió un Globo de Oro en 2003 y también una nueva nominación a los premios de la Academia.

Nacida el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, California, con el nombre de Diane Hall, fue la mayor de cuatro hermanos; su padre, John Keaton Hall, era ingeniero civil, y su madre, Dorothy Deanne, se dedicaba al hogar. Desde pequeña mostró interés por las artes escénicas y el cine, lo que la llevó a estudiar actuación en Nueva York y a formarse en teatro antes de debutar en la pantalla grande. Ahí decidió adoptar el apellido de soltera de su madre, Keaton, para su alias profesional, debido a que ya existía una actriz que trabajaba con el nombre de Diane Hall.

Su debut cinematográfico fue en la película Amantes y otros extraños de 1970, dirigida por Cy Howard.

En su vida personal, Keaton nunca contrajo matrimonio, pero adoptó a dos hijos: Dexter, adoptada en 1996, y Duke, adoptado en 2001.

Diane Keaton en Annie Hall.

Alguna la intérprete vez se explayó sobre esa decisión. “Hoy pensaba que soy la única actriz de mi generación que ha sido soltera toda su vida. Me alegro mucho de no haberme casado. Soy un bicho raro”. También destacó la maternidad como una experiencia transformadora, asegurando que “la maternidad me ha cambiado por completo, es la experiencia más humilde que he tenido”.”.

A lo largo de su carrera, Diane Keaton se destacó por su versatilidad, pasando del drama a la comedia. También exploró la dirección y producción cinematográfica con filmes como Héroes a la fuerza y Hanging Up.

La actriz se mantuvo en activo incluso hasta los últimos años. En el 2021, protagonizó el video la canción Ghost de Justin Bieber. También fue una usuaria activa de la plataforma Instagram , donde solía publicar actualizaciones sobre su vida, reflexiones sobre su carrera y elogiaba a sus cercanos. En una entrevista de 2019 con People, reflexionó sobre su carrera. “No sé nada y no he aprendido. Envejecer no me ha hecho más sabia. Sin la actuación, habría sido una inadaptada”.

Además de la actuación, la actriz era una apasionada por la fotografía y la arquitectura, publicando varios libros sobre estos temas. A lo largo de su carrera fue reconocida con numerosos premios, incluyendo un Óscar, dos Globos de Oro, un BAFTA y su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

