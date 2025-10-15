Alex Anwandter y Dënver encabezan Open Blondie 2025.

El próximo 1 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de Open Blondie en Club Hípico. La fiesta con temática de noche de brujas más reconocida del país, que congrega a miles de personas con increíbles y exuberantes disfraces, se prepara para recibir al público con siete pistas de baile, indoor y outdoor.

En estos siete ambientes, transitarán diferentes estilos musicales desde el pop de los 90´s, new wave, brit pop, dance, electrodark, indie, y mucho más. La música en vivo es otro de los puntos altos de Open Blondie, y en esta edición contará con Alex Anwandter, Dënver, B-Movie, Resistor (Colombia), STAATSEINDE (Holanda) y Sturm Café (Suecia).

Además de las pistas de baile y los artistas que mostrarán lo mejor de su repertorio en vivo, los asistentes podrán encontrar activaciones como Punto de maquillaje y FX, Maquínas Arcade, Punto Fotográfico, Aldea Esotérica, Salón de las pesadillas, entre otros.

Las puertas se abrirán a las 18:00 horas, y Alex Anwandter será quien dará el vamos a las 19:30 horas sobre el escenario central. Open Blondie además contará son foodtrucks, y estacionamientos, los cuales ya se encuentran a la venta también en Blondietickets.cl.