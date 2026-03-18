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    Angelo Pierattini está de vuelta a los escenarios con El regreso del guerrero

    El 4 de junio protagonizará su regreso a los shows en vivo, después de su accidente a fines del año pasado. En el Teatro Nescafé de las Artes, el artista tocará canciones de su repertorio solista y un bloque dedicado a sus años en Weichafe. Las entradas están a la venta por Ticketmaster.

    Por 
    Daniel Cañete

    Angelo Pierattini anunció su vuelta a los escenarios tras el accidente vehicular del 29 de diciembre del año pasado que lo dejó en coma inducido. El show se llevará a cabo el 4 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes.

    El espectáculo está compuesto como una síntesis de la identidad del artista. Por ello, repasa los distintos momentos de su carrera. El show contempla canciones tanto de su catálogo solista más reciente, como los temas de sus años en Weichafe.

    El tributo a su trayectoria no tomará lugar solo en el escenario, sino también en una re-edición del disco Weichafe (2002), conocido popularmente como “el Disco Rojo”. El álbum se podrá comprar en vinilo por primera vez y una nueva versión en CD.

    “Estará presente toda la música que me hace ser lo que soy. Una diversidad que se convierte en un sonido distintivo, con identidad propia. La definiría bajo tres pilares: emoción, honestidad y autenticidad”, adelanta Angelo Pierattini en un comunicado de prensa.

    Las entradas tienen un valor de 15 mil y 25 mil pesos para los sectores de platea alta y baja, respectivamente. Además, los socios de la comunidad de las artes tienen un 20% de descuento. Los boletos ya están a la venta por sistema Ticketmaster.

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    Más sobre:Angelo PierattiniTeatro NescaféTeatro Nescafé de las ArtesWeichafeEl regreso del guerreroMúsicaMúsica Culto

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