Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile

Fabio Salas es un autor ineludible de la literatura rock facturada en Chile. Desde mediados de los 80, cuando los medios especializados eran escasos y cuando prácticamente no existía una bibliografía local dedicada a la música popular, Salas confeccionó una obra rica en contenido, abordando con profundidad diversos géneros, figuras, períodos y enfoques.

De esa manera, concibió obras fundamentales. como El grito del amor, para después editar otras como La Primavera Terrestre, Boogie Sudaka y Aguaturbia, una banda chilena de rock, la biografía del mítico grupo de rock psicodélico chileno.

Por ello, el autor se reunirá con sus colegas, amigos y lectores el próximo jueves 28 de agosto en La Fábrica, epicentro gastronómico y cultural del Barrio Italia (Avenida Condell 1181). En ese encuentro, una decena de autores, autoras y periodistas comentarán sobre la influencia y el impacto del trabajo de Salas y su figura como pionero en la literatura musical de Chile.

Algunos de sus títulos estarán disponibles el jueves 28, en una sesión que comenzará a las 20.00 horas y cuya entrada es liberada.