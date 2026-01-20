Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

A través de un video subido a su perfil de Instagram, el sello discográfico independiente War Child Records anunció que Arctic Monkeys lanzará un nuevo tema este jueves a las 12:00 (horario chileno). Esta canción irá en marco de un proyecto colectivo de la discográfica, la cual ya ha publicado álbumes solidarios con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a niños, niñas y adolescentes afectados por conflictos armados.

La publicación muestra un video de un niño corriendo en la orilla del mar, con risas infantiles y una instrumental leve sonando de fondo. “Jueves, 15:00 GMT. Nueva canción de @arcticmonkeys y más información sobre nuestro próximo proyecto para apoyar a niños que viven en tiempos de guerra. Suscríbete para ser el primero en enterarte. Enlace en la biografía” es el texto puesto en la descripción del post.

La colaboración está relacionada con un proyecto solidario que es muy probable que vaya en la línea de los otros álbumes benéficos de War Child Records. Este sello discográfico nació como un proyecto de la ONG con raíces británicas War Child, cuyo propósito es recaudar ingresos y productos para ayudar a las juventudes vulneradas por guerras en todo el mundo, además de ofrecer apoyo educacional, psicosocial y de salud mental a los afectados con un enfoque investigativo.

Con este foco solidario, War Child Records publicó su primer álbum Help en 1995, con canciones y covers interpretados por artistas de prestigio internacional. El dinero recibido por las ventas del disco fue destinado a las labores caritativas de War Child. Años después siguieron lanzando álbumes con esta misma dinámica, titulados 1 Love (2002), Hope (2003), Help: A Day in the Life (2005) y War Child Presents Heroes (2009). Algunos de los artistas que colaboraron en estos proyectos fueron Oasis, Radiohead, Paul McCartney, Blur, Coldplay, David Bowie, George Michael, Bob Dylan, The Clash, Iggy Pop, Avril Lavigne y Gorillaz, entre muchos otros.

Créditos a War Child

Si bien esta iniciativa musical no se realizaba desde 2009, la creación del perfil de Instagram @warchildrecords a principios de 2026 despertó dudas sobre si iba a regresar este formato de álbumes colaborativos. A falta de más información al respecto, la confirmación del nuevo tema de Arctic Monkeys parece trazar el anuncio de un nuevo disco de esta índole.

La canción que saldrá el jueves marcará el regreso de la banda británica de indie rock, que no sacaba música desde el lanzamiento de su álbum The Car (2022). También tuvieron su último concierto el 19 de octubre de 2023, antes de entrar en una pausa indefinida que se romperá este 2026.